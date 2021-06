La Voz. La emoción de Ricardo Montaner con una participante: “Gracias por quererme”

Entre las muchas personas que se presentaron el domingo en La Voz, hubo una cantante que se destacó. Su nombre es María Delia Ellisetche, y al momento de presentarse se reconoció como fan de Ricardo Montaner. Y aunque no pudo captar la atención de ningún miembro del jurado, ella compartió con el músico uno de los momentos más emotivos de la velada.

Proveniente de Lanús, Delia contó que tiene 51 años, y que luego de presentarse varias veces en el reality, finalmente en esta edición fue elegida: “Hice varios castings en La Voz, pero nunca se dio. Soy fan de Ricardo desde los 18 años. Tenía muchas carpetas de recortes, que se perdieron en una inundación, pero después volví a juntar”. Más adelante, explicó que luego de conocerlo, tuvo un percance de salud ante la emoción del momento: “Me subió la presión, me llevaron a la enfermería, y cuando me preguntaron qué me había pasado, les dije que era porque no me podía acercar a Montaner de ninguna manera. Apareció él de atrás hablándome, y creo que la presión me subió a cien”.

La participante interpretó “Quiero emborrachar mi corazón”, pero ninguno de los especialistas se dio vuelta. Sin embargo, ella captó la atención del músico, y no dudó en confesarle su fanatismo: “Admiro con todo mi corazón al señor Ricardo Montaner. Lo admiro desde siempre, tengo infinidades de recortes, banners y fotos”. La Sole le preguntó entonces cuál era la canción favorita del artista, y ella respondió “Me va a extrañar”.

Sin dudarlo, Montaner comenzó a entonar una canción, y a dueto cantó con Delia esa pieza. Muy conmovido, él concluyó: “Si te sirve de algo, yo no me di vuelta, pero vine a cantar contigo. Y quiero que te lleves este en tu corazón, y cuando haya terminado la temporada, vas a poder buscar la imagen de esto que acabamos de hacer juntos. Gracias por quererme”.

LA NACION