La Voz: Lali Espósito se emocionó tanto con una cantante que rodó por el piso

El programa no lleva una semana al aire y Lali Espósito ya se ha revelado como la jurado más histriónica de La voz argentina. Ni la formalidad de La Sole, ni la apostura de la familia Montaner pueden rivalizar con la Espósito, que no solo dice lo que piensa sin filtro, sino que además se divierte.

Mora Saleh tiene 20 años, y sabe que quiere hacer música prácticamente desde que nació. Desde los 12 años que deambula por los escenarios, pero siente que todavía le falta para llamarse artista. No pensaron lo mismo los jurados.

Apenas comenzó su interpretación de “Me & Mr. Jones”, Marley entre bambalinas exclamó un: “Qué voces que hay en este programa, no se puede creer”. Y sí, la chica de Olivos con mucho talento y sensualidad, fue conquistando sin esfuerzo primero a Ricardo Montaner, y enseguida a Lali Espósito.

La pelea entre los dos líderes de equipo por sumarla fue intensa. “Tener una voz como la tuya sería increíble para mí. Me volaste la peluca”, arrancó Lali. Montaner decidió ir por el lado de la sinceridad: “Tienes un estilo muy particular. Te diría que poca falta te hago, porque tienes una personalidad arrolladora. No es mucho lo que yo puedo hacer contigo más que darte la bienvenida y acompañarte hasta el final de La Voz”.

Mora dudó, pero finalmente se decantó por Lali. Al límite del paroxismo, la elegida se escurrió literalmente por su sillón, y rodó por el piso hasta llegar al escenario. Y aunque todo fue alegría, más tarde contó otra verdad: “Yo sé que me llevé una joya, por suerte me eligió. Es un color de voz que necesitaba. Hoy dejé la vida, porque me fui clavando cada una de las piedras que tiene la campera cuando iba rodando. Pero si eso hace que me elijan, lo seguiré haciendo”. Lo que se dice, gajes del oficio.

