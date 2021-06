La Voz: Marley fue invitado a cantar con un participante igual a él

En lo que va de su tercera temporada, al escenario de La Voz Argentina solo habían accedido solistas. De ahí la sorpresa de los jueces cuando comenzó a escuchar las voces de Agustín Vargetto y Gonzalo Boelaert, amigos y dueto sobre el escenario.

Los primeros compases de la romántica “Procuro olvidarte”, alcanzaron para revelar a dos artistas que sedujeron con sus juegos vocales tanto a La Sole como a Mau y Ricky.

Un comienzo de disputa entre ambos líderes de equipo por ver si la chica de Arequito se había dado vuelta a tiempo o no, fue interrumpido por Ricardo Montaner quien, señalando al uno de los integrantes del duo, gritó: “Ey, pero si vino Marley”. Y sí, la verdad es que Gonzalo era la versión joven del conductor del programa.

La ocurrencia consiguió lo que no sucede nunca en esta instancia del certamen, que el aludido abandonara las bambalinas y se sumara en el centro del escenario. Y como si no alcanzara, La Sole fue todavía más allá: “Yo quiero el combo completo, quiero que cantes con él”. Así Marley arrancó con el estribillo del tema. ¿Se darían vuelta por mí? preguntó ilusionado y se chocó contra la sinceridad brutal de Ricardo Montaner: “Nadie”, aunque enseguida se corrigió: “Bueno, por amigo tal vez sí. Si alguien nos dice: ‘Mira que el que viene a cantar es Marley’, ahí si nos damos la vuelta para no romperte el corazón.

Luego de un intercambio entre las mujeres del jurado, Agustín y Gonzalo eligieron a La Sole, quien los sumó a su equipo al “hijo de Marley”.

LA NACION