Lali Espósito habló sobre el coronavirus y dio su opinión sobre como cambiará el mundo cuando pase todo

23 de marzo de 2020 • 18:20

Durante el primer programa de Fantino a la tarde , Alejandro Fantino tuvo una invitada más que especial: Lali Espósito . Desde su casa, y a través de una transmisión online, la artista habló sobre el coronavirus y sobre cómo cree que impactará en la sociedad esta situación que se vive a nivel mundial. "La gente piensa que como una es joven tiene en claro lo de la teconología, pero no sabés lo que me costó montar esto para hablar con ustedes", comenzó bromeando antes de ponerse seria.

La cantante llamó a sus colegas a reflexionar sobre la información que se comparte, y ser cautelosos a la hora de dar mensajes. "Es un momento en donde hay que ser cautos con lo que uno dice. El artista tiende, por nuestro ego natural, a querer hacer cosas. Solemos usar nuestras caras para dar mensajes, pero en este caso uno se pregunta hasta donde decir y hasta donde no. Creo que con esto hay que ser muy responsables, porque no sabemos muy bien qué pasa, estamos aprendiendo a vivir con la situación y es una incertidumbre lo que vamos a tener que afrontar, que seguro sea un cambio de vida para todos", reflexionó.

"A nivel filosófico o romántico, el otro día compartí en mis redes algo que escribí y que expresaba que somos unos maleducados, pero en el sentido real del término. Estamos mal educados en como somos con la naturaleza, lo indiferentes que nos hemos hecho al otro", continuó la actriz y cantante.

Lali comparó la realidad con series como Black Mirror , haciendo alusión a tópicos que al ver como ficción parecían lejanos pero ya no tanto. "Yo vivo cerca de lo de mis viejos. Llegué hace unos días de España , en donde estoy trabajando, y como me tuve que aislar no pude ir a abrazarlos, lo que me parece una locura si lo pienso. Creo que algo bueno de esto es poder valorar esas cosas que cuando las tenemos nos da lo mismo, a veces tengo la posibilidad de ir a darle un abrazo a mi viejo y pienso que es una fiaca, pero ahora que no lo puedo hacer me cuesta encontrar palabras que expresen lo que siento. Creo que es una linda cachetada para todos", explicó.

La cantante también agradeció a los que hoy siguen trabajando para que aquellos que cumplen la cuarentena puedan continuar con sus vidas sin moverse. "Bendita sea la gente que ha estudiado y que nos está ayudando a ver cómo salir de esta. Y a los médicos, que hay que valorarlos cada día más. Está bárbaro salir a aplaudirlos, pero hay que escuchar lo que nos dicen y quedarnos en nuestra casa", indicó.

"También hay que pensar que es muy fácil para uno, que tiene la suerte de tener una casa bonita en donde si hace frío estás bien adentro y si hace calor salís al patio verde, decir que se queden en casa muy livianamente. Hay gente que si no sale a rebuscársela no tiene para comer, lo que es también un problema enorme en un país como el nuestro, porque hay mucha gente jodida. Hay que saber que no es fácil, pero son tiempos en donde hay que centrarnos en lo humano, no nos queda otra", dijo Espósito en otro tramo de la entrevista.

La protagonista de Casi Ángeles invitó a poner el foco en la gente que nos rodea: "Mirar al otro, observar, conectar. Siempre pensamos desde lo individualista, pero esto nos enseña a pensar en el otro, no te queda otra por más egoísta que seas. Es momento de mirar al costado, ver si los demás necesitan algo. Respetar normas básicas nos vuelve más humanos en este momento, porque es pensar en los otros".

Antes de despedirse, Lali habló sobre el impacto que el aislamiento social puede llegar a tener en el arte. "Es aterrador pensar en un mundo sin arte, sin ir al teatro, sin ir al cine... El arte es una gran parte cotidiana de la vida de la gente, ayuda a muchos a sobrellevar situaciones difíciles", reflexionó.

"Quédense en sus casa, pórtense bien. Si no aprendemos a ser mejores con esto, no se qué nos queda. Es un buen momento para bajar diez mil cambios y aprender de lo que está pasando, no podemos hacer oídos sordos", finalizó Espósito.