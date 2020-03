Así fue el comienzo de Fantino a la tarde, el nuevo ciclo de América

Alejandro Fantino volvió a la televisión: "Tenemos que ser prudentes y estar calmos" Crédito: Captura de pantalla

Después de tres meses alejado de las cámaras, Alejandro Fantino volvió a la pantalla de América para ponerse al frente de Fantino a la tarde . Se trata de un ciclo que las autoridades del canal decidieron poner al aire en las últimas horas, para reemplazar el espacio que ocupaba el programa de Moria Casán, Incorrectas .

"Nos cambió la vida a todos", dijo ni bien comenzó la emisión. "Este horario estaba ocupado por Moria, que con mucha responsabilidad y amor a la vida decidió tomarse un tiempo hasta que esto sea más claro para todos . Ella va a volver cuando tenga ganas de volver", aclaró.

"No puedo decirles si me voy a quedar dos meses, seis meses o tres años. Tampoco si este es mi nuevo horario, si volveré a la noche o si iré a la mañana, porque no se sabe. Como en la vida de todos nosotros, esto va cambiando instante a instante", explicó sobre su futuro laboral.

Durante el discurso inicial, Fantino garantizó que busca llevar tranquilidad a la gente. "Quiero transmitir la necesidad que yo tenía de estar acá. Armamos un equipo que quiero que me acompañe a entender el mundo que viene y el minuto a minuto del mundo en que vivimos. No tengo ganas de alarmar a nadie, tampoco de usar un tono de mensaje como si no pasara nada. Es un camino intermedio, prudente. No estamos para volvernos locos ni para no darle bolilla", indicó acerca de sus circunstancias.

"Tenemos que ser prudentes y estar calmos. Voy a ser honesto, también me pasa a mí. Estuve tres meses sin hacer televisión, en casa y consumiendo lo que pasa en la pantalla. Por momentos te asustás, y eso está bien a veces, pero no se puede vivir así porque sino vamos a cometer errores. No hay que vivir asustados pero tampoco creer que no pasa nada", continuó el conductor.

Fantino habló también sobre la responsabilidad que siente al poder salir de su casa para trabajar. "Para mí, la notita que me dieron acá para poder venir al canal, tiene un peso enorme. Me permite moverme libremente de casa al laburo y del laburo a casa, y eso es una responsabilidad. No significa que como tengo ese papel, y el Gobierno me permite salir, voy a recorrer la ciudad y hacer lo que quiero mientras ustedes están encerrados. No, yo vengo acá a acompañarlos, a trabajar y a tratar de dar un poco más de claridad a lo que pasa, aunque yo no la tenga".

"Lo que sí tengo claro es que el mundo no es el mismo y que los pensadores que nos visitarán, nos van a dar una idea del mundo que viene", aseguró. "Les pido disculpas si hay algo que no sale bien, pero esto se armó del viernes para hoy", dijo antes de comenzar con los temas del día.

El programa

Fantino no estará solo durante la tarde, Eduardo Battaglia y Luli Fernández lo acompañarán todos los días para informar sobre lo que pasa. Además, en la mesa redonda estarán el psicólogo y ensayista Sergio Sinay , el médico Diego Martinez y el economista Damián Di Pace .

A lo largo de la primera emisión tocaron temas como el impacto del coronavirus en la micro economía, la transmisión comunitaria del COVID-19 , las medidas adoptadas por el gobierno en los últimos días y las relaciones personales en época de aislamiento social. En todo momento, tanto el panel especializado como el conductor, trataron de sacarle dramatismo al tópico, generando conciencia pero no pánico.

El programa tuvo como invitado al doctor Facundo Manes, quien desde su casa habló sobre como frenar el miedo que se genera ante una situación así. "Usamos el afecto como información, pero la probabilidad de que nos pase no es muy grande. Ver imágenes todo el tiempo hace que sintamos que nos puede pasar, por eso hay que evitar la sobre información y escuchar a expertos", expresó el médico.