Lizy Tagliani y Leo Alturria: una relación que se consolida Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de noviembre de 2019 • 18:32

Se conocieron hace seis meses y mantuvieron oculta la relación; la blanquearon hace algunas semanas en el programa que Susana Giménez tiene en Telefe, y estalló el escándalo. Los fans le advirtieron a Lizy Tagliani que su nueva pareja, Leo Alturria, era un cazafortunas, que la estaba "usando" para conseguir fama; la crisis no se hizo esperar, pero duró apenas un día.

Hoy, Lizy y Leo están en un muy buen momento y con muchos proyectos. "El día que vino a jugar a El precio justo, le escribí por Instagram y quedamos esa noche en casa para ver el partido Argentina-México", recordó Lizy en Cortá por Lozano, en Telefe. "Y lo que menos hicimos fue mirar el partido", acotó Leo, pícaro.

Hoy visitan el diván de @VeroLozanoVl... ¡ @LizyTagliani junto a su novio Leo! [R][R] Llegaron para confesar todos sus secretos en #CortaPorLozano [R] ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/loHimb1yag&- Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) November 1, 2019

"Vivimos a doce cuadras y esa cercanía salvó la relación. Hubo señales desde el principio, todo fluía. Quería que me dijera que fuera su novia, porque me gusta eso. Entonces, un día que íbamos a ir al cine, le mandé un mensaje diciendo que estaba confundida, que me pasaban cosas, que no nos veamos por un tiempo. Todo pensando que me iba a decir lo mismo, pero me contestó que estaba bien, que como yo quisiera. Casi me muero", contó ella. Pero el amor fue más fuerte y a los dos días volvieron a hablar. "Después fue cuando empezaron todos con que él estaba conmigo por la fama. Fueron momentos feos, yo me puse a llorar al aire. Esa noche aclaramos todo y empezamos una relación libre pero con respeto", contó Lizy. Y Leo agregó: "Le dije que la pasamos bárbaro y que quería que sea mi novia".

Lizy, mirándolo con mucha ternura, dijo: "Estoy enamorada. Si sabía que iba a haber tanto amor ni loca me embarcaba, porque después te da miedo".

También contaron intimidades de su vida diaria. "Me invitó varias veces a verlo jugar al rugby y no me animaba hasta que fui sola. Tenía botitas rojas, jean, remerita. Bien casual. Me imaginaba llegar como María Vázquez", relató Tagliani entre risas. "Sentí que todos me miraban y me sorprendieron, me trataron muy bien, me quedé con las novias de los otros chicos al tercer tiempo". Y acotó: "El otro día fuimos a comer y le pedí que me chapara. Porque siempre es estar de la manito o un piquito", contó, dejando en claro que cada día la pareja está más fuerte.

Como la cosa va en serio, hace unas semanas fueron a Embalse, Córdoba, donde vive la familia de Leo. "Me trataron con una naturalidad que no estoy acostumbrada. La familia es un encanto", señaló la conductora.

También revelaron que ella es muy celosa, tanto que intenta espirar los mensajes que le llegan a Leo. "Me llegan muchos mensajes y le cuento a ella, para que no se malinterprete nada. Si no las conozco, no contesto. Pero tengo muchas amigas que tienen miedo de hablarme ahora que estamos de novios. Entonces propongo que salgamos los tres a comer", explicó él. Y Lizy interrumpió: "A mí me gusta que salga porque sino es asfixiante. Pero confieso que estoy en una etapa extraña, de inseguridad".