En su programa, Lizy Tagliani entrevistó en vivo a su novio, Leo Alturria

Reconciliada, Lizy Tagliani habló de los motivos que la distanciaron por unas horas de su novio

Sin dudas fueron días movilizantes para Lizy Tagliani. En 72 horas, su vida fue un torbellino: blanqueó su romance con Leo Alturria en el living de Susana Giménez, rompió su noviazgo por televisión y a las horas, volvió a reconciliarse frente a los flashes de los fotógrafos.

¿Qué pasó? Este mediodía, la conductora de El precio justo hizo referencia a todo lo sucedido con lujo de detalles. "Ayer yo estaba haciendo el pase con Zaira Nara y el Chino Leunis [conductores de Morfi, todos a la mesa] y de repente de una broma manifesté una angustia por sensaciones que yo tenía, por las cosas que se decían hirientes acerca de nuestra relación", comenzó diciendo. "Yo hace 4 o 5 meses conocí a alguien que poco a poco me fue enamorando. Empecé a tener una relación con Leo, nos llevábamos bárbaro".

En cuanto a los motivos por los cuales al principio prefirió mantener este romance oculto, expresó: "No lo mediatizaba porque me parecía que teníamos que conocernos más y afianzar la relación. A mí me encanta hacer mi vida pública, lo disfruto. La verdad que a mí me pesaría más estar con un hombre al que no le gustan los medios que uno que sí. Quien sea de mi entorno le tiene que encantar esto", señaló en referencia a las especulaciones que aseguran que el joven -que es encargado en un edificio y juega al rugby- estaría con la estilista sólo por interés.

"Él es más chico que yo, no importa cuánto, nos llevábamos bárbaro y llegó la posibilidad de mostrarlo, pero quería mostrarlo con su libertad, esa libertad que tiene para llevarme a sus partidos de rugby, para presentarme a su familia y amigos, para ir de la mano como cualquier tipo de relación. Me parecía que mostrar eso era lo más genuino, era mostrar que avanzamos como sociedad. Me siento amada, me divierte, me acompaña, me río, tengo una relación hermosa y dije: 'Es momento de mostrarlo y compartir mi felicidad'", explicó Tagliani sobre su decisión de ir al living de Susana Giménez el domingo pasado.

Y fue a partir de esa presentación pública que surgieron un montón de comentarios y especulaciones en torno a la pareja, y Lizy se quebró en vivo. "He leído tantas cosas de todo lo que se decía, no de mí porque yo estoy acostumbrada. Quizá fue eso lo que me pasó, de recibir tanto cariño me sentí boicoteada. Pero se me vino su familia, sus amigos, su equipo de rugby a la cabeza y pensé: 'Le estoy arruinando la vida a un hombre que yo amo', y fue en ese pase con Zaira y el Chino que sin querer me quiebro y dije que no aguantaba más", detalló la mediática en relación a su abrupta decisión de terminar en vivo con su incipiente relación.

Tras asegurar que su pareja no estaba al tanto de su decisión y que todo surgió de repente, agregó: "Leo me ve por tele y no entendía nada. Luego nos encontramos en casa y creo que es el momento para que esta historia la siga contando con él", disparó la conductora quién hizo entrar a su novio al piso de Telefe.

Luego de fundirse en un emocionante beso y dedicarse unas lindas palabras, el rugbier contó cómo fue enterarse de todo por la tele. "En ese momento no entendía nada. Me llamaban de todos lados y no sabía qué decir. Tenía cita en otro programa pero puse en prioridad lo que te estaba pasando a vos", expresó sin dejar de mirarla a los ojos. Y luego, relató lo que pasó cuando se encontraron cara a cara: "Charlamos, te dije que en ningún momento me afectaban los comentarios. Te brindé mi apoyo y contención, y creo que eso te hizo ver todo de otra manera".

Su relato fue interrumpido por Tagliani, quien confesó lo importante que fueron sus palabras para que ella revea su decisión. "Fuiste muy importante porque me dijiste que eso [en referencia a los comentarios negativos] era una cuestión tuya que tenías que resolver vos, y que si vos estabas tranquilo yo no tenía por qué preocuparme, que tenía que ser feliz. Te agradezco de corazón que me hayas apoyado", le confesó emocionada.

En cuanto a las versiones que aseguran que su novio estaría con ella sólo por fama, Tagliani aclaró: "A mí me gusta que estés en los medios y si por alguna razón me estás usando o esto no funciona, solo el tiempo lo puede decir. Si yo no pruebo en demostrarte mi amor, nunca vamos a saber qué pasa, solo el tiempo tiene que correr para ver en qué termina esto".

Por su parte, Alturria agregó: "Vos quizá pensaste en el que dirán pero a mí no me importo nada. Me gustaste como sos, desde el primer momento que te vi y fue el amor que nos hizo avanzar a donde estamos ahora", remató en tono romántico.