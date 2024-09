Los detalles del regreso de Susana a la TV: grabó un sketch con “Caro Pardíaco” y entrevistó a Rodrigo de Paul y Leandro Paredes

Escuchar

Susana Giménez ya está palpitando su regreso a la televisión. A días de su gran vuelta a la pantalla de Telefe, que tiene fecha de estreno para el 15 de septiembre, la diva grabó, en el rol de Susana Spadafucile, un prometedor sketch cómico para el programa repleto de grandes figuras del mundo del espectáculo y algunos jugadores de la Selección Argentina.

El miércoles 4 de septiembre la conductora se trasladó hasta el predio de la AFA para rodar un divertido sketch de apertura junto a los campeones del mundo Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lisandro Martínez y Lionel Scaloni acompañados de Claudio “Chiqui” Tapia y los preparadores Marito y Daddy.

Según pudo saber LA NACIÓN, fue una grabación ecléctica en la que también participaron Julián Kartun en el personaje de Caro Pardíaco, Jorgelina Aruzzi, Peter Lanzani, Nico Vázquez , Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt, Sebastián Estevanez, Damián Betular, Iván de Pineda y Yayo Guridi. Recientemente, Susana reveló que junto a su equipo estaba preparando un musical del estilo del “Detrás de todo solo hay una mujer”, la clásica cortina de su programa semanal que fue furor la década pasada.

Susana Giménez grabó un divertido sketch que se verá en el regreso de SG a la televisión, el próximo domingo 15 de septiembre

En este esperado regreso a la pantalla chica, la diva apuesta a retomar uno de sus clásicos cuadros cómicos. Durante más de una década, Giménez interpretó al personaje de Susana Spadafucile junto a Emilio Disi, en el rol de Mariano Garipetti, y la participación de actores invitados. En sus primeras temporadas el cuadro fue guionado por Hugo Sofovich, pero tras su muerte en 2003, el proyecto se abandonó y ahora, Susana lo retomará junto a nuevos artistas.

Además de participar en el sketch, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes grabaron una entrevista con Susana el viernes pasado . Según pudo confirmar este medio, el segmento de humor estará a cargo de Jorgelina Aruzzi y de Julián Kartun, con su personaje de Caro Pardíaco, que reemplazará a la Abuela, que interpretaba Antonio Gasalla.

Para el gran estreno, Susana Giménez le había comentado a la prensa que en el primer programa quería contar con toda la familia de Lionel Messi. Celia, la mamá del futbolista, siempre fue una gran admiradora de Susana y mantiene un vínculo estrecho con la diva desde hace varios años.

“Hace tres años que está confirmada mi vuelta, pero el primer año me enfermé de Covid y, al año siguiente, preferí quedarme acá, porque te acostumbrás mucho a no trabajar. Me fascina estar con mis perros, cerca de la naturaleza, algo que siempre me gustó mucho. Soy muy feliz acá”, había revelado Susana sobre sus días lejos de la televisión, en Punta del Este

Susana Giménez junto a Celia, la madre de Lionel Messi

Telefe tiene varias cartas fuertes que jugará en septiembre: el mes arrancará en materia de programación el lunes 9 con la transmisión de los premios Martín Fierro, ceremonia que, por lo general, obtiene uno de los grandes promedios del año. Susana confirmó su presencia en la próxima gala de APTRA, que tendrá lugar en el Salón Pacífico del Hotel Hilton. “Voy a ir”, aseguró esta gran diva de la televisión y del teatro argentino, que toda su vida se mantuvo siempre vinculada al espectáculo.

Puede aseverarse que el desinterés del público por la pantalla chica es directamente proporcional a la poca oferta de nuevos programas y la copia permanente de temas e invitados. La inseguridad es tema corriente en todos los canales y el exceso de ciclos de panel que debaten hasta noticias inexistentes, producto de la crisis de la industria, expulsa televidentes cada vez más. Lejos quedó el tiempo en que los canales batallaban con ficciones en el prime time o con big shows.

El próximo lunes, Telefe anunciará en la ceremonia de los premios Martín Fierro la vuelta de Gran Hermano para fin de año, el único ciclo que logró mover la aguja y atraer público joven. Esto demuestra que el público aparece cuando la TV le propone contenidos atractivos. Con la vuelta de Susana apunta a impactar y contener a su audiencia.

