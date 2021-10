Los Mammones: Andrea Pietra, de una fábrica de zapatos, a su primer trabajo en televisión como un muñeco

Durante la noche del lunes, Jey Mammón inauguró una nueva semana de su programa con una invitada de lujo, la actriz Andrea Pietra. A lo largo de una extensa charla, ella se refirió a su vínculo con la actuación, cómo fue su llegada al medio, su inspiración y algunas anécdotas de su vida profesional.

Según contó Pietra, de joven trabajaba en la fábrica de calzado de su padre, pero una vez él le ofreció una oportunidad que ella no quiso dejar pasar. Su primer trabajo consistió en personificar a Groc, un muñeco verde gigante que aparecía en un programa infantil: “Yo trabaja y me dicen, “Andrea, venís a laburar una vez por semana y grabas todo lo del mes”, y ahí ganaba el triple de lo que ganaba en la fábrica de zapatos. Y estuve un par de meses trabajando adentro del muñeco, y mientras buscaba laburo como actriz”.

Más adelante, se refirió a sus castings, y reveló cómo consiguió su primer contrato en la televisión, en el ciclo Así son los míos: “Me cruzo a Pablo Novak, que ya tenía un papel ahí, y me dice que pase para hacer ver si había para algún bolo. Fui y había un personaje, y me quedé para hacer la prueba. Pero me tenía que ir para abrir el negocio, e hice todas las pruebas bien, y fui quedando”.

En otro tramo de la nota, Andrea confesó que ver a Julio de Grazia en el teatro, fue su gran inspiración para dedicarse a la actuación: “Me conecté con él, porque era un tipo de la edad de mi viejo. Y flasheé que él llegaba a la casa y tenía hijo, pero acá se disfrazaba de otra cosa, y vivía otra historia. Y a mí siempre me volvió un poco loca lo de tener una sola vida, y encontré ahí algo, porque yo seguía jugando, y esta profesión tiene eso, el poder jugar eternamente”.

En una de las preguntas, Jey le consultó si ella se considera una de las primeras “chicas PolKa”, y Pietra respondió que eso es así, y detalló: “A Adrián Suar lo conocí en Así son los míos, en el año 89 o 90. Nos hicimos amigos, y cuando estaba haciendo el piloto de Poliladron, me invitó a participar. Yo estaba haciendo Nano”.

Desde hace varios años, Pietra está en pareja con el empresario teatral Daniel Grinbank, y en la entrevista reveló cómo fue que él se le acercó: “Nos conocimos hace mucho tiempo, 23 años. Nos vimos en un show de los Rolling, pero él me venía llamando de antes. Dani me veía en las propagandas de Verdad Consecuencia, y me empezó a buscar e hizo varias artimañas para cruzarme. Yo no sabía quién era Dani, y Fiore me pidió que le manguee entradas para los Rolling Stones”.