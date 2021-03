Los Mammones: Aníbal Pachano, el poliamor y el origen del “tingui, tingui”

De la emoción a la risa y de la anécdota a la canción, la habitual montaña rusa que propone Jey Mammon en su programa es el medio perfecto para que Aníbal Pachano se sienta como en su casa. Hombre divertido pero de carácter y con una historia en el espectáculo como para escribir varios libros, el director no se privó de risas ni de confesiones.

Pasado el inevitable capítulo sobre los Botton Tap, en el que el invitado aceptó repasar una vez su historia, la charla se trasladó más acá en el tiempo y reveló cuál fue el origen de su famoso baile del “tingui, tingui”, que conecta directamente con su mayor enemiga en el medio: Graciela Alfano.

“Nace porque un día la señora Alfano dijo que yo no bailaba, como si ella bailara bomba. Entonces, el ‘tingui tingui’ fue porque me paré en el programa de Viviana Canosa y le dije: ‘Mirá cómo mueve la cadera’. Después apareció Beto Casella y me dijo: ‘¿Vos viste lo que provocaste con el ‘tingui, tingui? Y yo no tenía la menor idea porque con las redes soy un desastre. Se había provocado un Trend Topic que quedó para siempre”.

En tren de confesiones, y luego de reconocer que la relación con su hija Sofía es hermosa, a pesar de los cortocircuitos que han tenido a lo largo del tiempo por el fuerte carácter que comparten, Aníbal se atrevió a hablar de poliamor: “Todavía no lo practiqué, intento pero es un problemita, tenés que estar muy amplio de cabeza por el otro, por el que queda afuera”.

El sinceramiento del artista sirvió para que el conductor cerrara el tema con humor: “Aclaramos que ‘poliamor’ no es sexo con Polino”.

LA NACION