Los Mammones: las obsesiones de Isabel Macedo y un polémico pase con Fabián Doman

El último programa de Los Mammones de la semana comenzó con un musical de lujo a cargo de Sandra Mihanovich, para pasar inmediatamente a la visita de Isabel Macedo, quien se sometió a las peculiares preguntas del conductor.

Conocida tanto por su trabajo como actriz, como por ser la esposa del salteño Juan Manuel Urtubey, Jey decidió obviar el cuestionario convencional e ir directamente a un tema que la descolocó: “¿Es verdad que necesitás que entre viento por tus tobillos porque no soportás que estén tapados?”. No solo la respuesta fue afirmativa y disparó la esperable carcajada, sino que abrió una puerta en la historia de Macedo, que muy pocos conocían. “Si tengo mucho, mucho frío es posible que me los tape, pero si puedo soportar prefiero que pase el aire”.

Aunque la declaración ya era suficientemente rica como para cambiar de tema, Mammon decidió ir por más, y siguió en esa misma línea: “¿Es cierto que no soportás que las etiquetas de la ropa estén para afuera, al punto que una señora en el supermercado tenía la etiqueta de la bombacha hacia afuera e interviniste?”. Mientras Silvina Escudero y Gabriel Schultz esperaban ansiosos la respuesta, la actriz se sinceró con una sonrisa: “Es cierto. Primero dudé porque era fuerte. Pero todo el tiempo sentía que la etiqueta me miraba y me decía: ‘Estoy afuera, estoy afuera’. Así que no aguanté más y pensé: ‘si lo hago rápido no se va a dar cuenta’. Pero se dio cuenta y se enojó muchísimo”.

Luego de recordar su infancia, y hablar también de su familia actual, llegó el momento de ir al piano. El problema era que ya eran las 22, horario de Intratables, “¿Nos podemos pasar un poquito Fabi Doman?”, dijo el conductor a modo de pregunta retórica. Una canción, otra canción, y otra canción que Macedo y Jey interpretaban estupendamente, pero los minutos pasaban y en Intratables miraban la hora. Hubo varios pedidos de disculpas en el lapso, pero lo cierto es que entre música y bromas, el programa político del canal empezó veinte minutos más tarde, con la yapa de bancarse varios chistes del conductor de Los Mammones para ellos. Nada se dijo después, al menos al aire.

LA NACION