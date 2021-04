Los Mammones: Manuel Wirzt contó que su nombre estuvo en una lista negra

Es habitual banalizar la palabara “artista”, sin darle al significado su verdadera dimensión. Pero cuando se repasa la carrera de Manuel Wirzt, cada punto seguido conforma una definición muy certera de ella.

Actor, conductor, comediante, clown, mimo, cantante, compositor. Y cada uno de esos oficios desarrollados con idéntica destreza en más de cuatro décadas de profesión. El homenaje que Wirzt recibió de parte de Jey Mammon y el equipo de Los Mammones se encargó de no dejar ninguno de esos aspectos sin tocar.

Incluso los más duros, porque es historia conocida que, luego de tener un formidable éxito televisivo en paralelo con una serie de éxitos musicales como “Rescata mi corazón” (que llegó a ser cortina de Videomatch en 1995) o “Amor donde quieras que estés”, el actor sufrió un parate. Jey hizo pie en ese momento y recordó que sucedió luego que Wirzt reconociera lo conflictivo que había sido su trabajo junto a Cris Morena.

“A veces decir lo que uno siente es caro -contó el cantautor en Los Mammones-. Uno se jacta de decir lo que piensa, y lo que tiene que hacer es pensar lo que va a decir. Esa vez no pensé. Fue muy duro, una experiencia muy complicada trabajar con Cris”.

En tren de profundizar lo que fue un momento muy difícil de su vida profesional, el artista continuó: “Marcelo Tinelli no pudo poner más la canción ‘Rescata mi corazón’. Yo puedo decir que las listas negras existen. porque la viví, la pasé, y a esta altura de mi vida, después de haber cumplido 58 años el 26 de marzo, me la banco y me hago cargo de lo que digo”.

A la hora de las confesiones, Wirzt también disparó contra Martín Bossi, con el que trabajó en las diferentes puestas teatrales del intérprete: “Tiene un carácter complejo. Es demasiado obsesivo. Está bien ser autoexigente pero el tema es cuando le rompés las pelotas a los otros. Igualmente ha sido un placer trabajar con él, he aprendido mucho. Y después de casi diez años creo que también él habrá aprendido de mí. Igual él sabe que estoy diciendo la verdad, porque también lo reconoce”.

LA NACION