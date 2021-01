Miguel Ángel Cherutti le dedicó su vida al espectáculo Fuente: Archivo

Desde el robot Pirucho de La peluquería de Don Mateo a triunfar en la calle Corrientes durante diez años en dupla con Nito Artaza, pasando por salir de gira con Sandro, Miguel Ángel Cherutti le dedicó su vida al espectáculo, primero como imitador y más tarde como cantante y showman. De visita en Los Mammones, el artista se sometió gustoso a la entrevista de Jey Mammon, amigos desde que trabajaron juntos en Tu cara me suena.

En un recorrido por diferentes momentos de su vida -acompañado por un excelente compilado de archivo- llegó de recordar a compañeros de distintas épocas. Luego de hablar maravillas de Gerardo Sofovich, el artista se refirió a Nito Artaza, con quien formó durante muchos años una dupla inolvidable que no terminó de la mejor manera: "Lo que pasó en aquel momento es que se metió la política en el medio. Yo no sabía que él tenía una vocación política y en ese momento no entendí por qué se había metido, entonces decidimos no seguir juntos. Pero ahora nos llevamos perfecto, nos volvimos a juntar, trabajamos juntos, y yo lo quiero mucho al correntino. No estoy peleado para nada".

En la enumeración de grandes capocómicos que lo acompañaron, Cherutti decidió centrarse en Jorge Porcel, y contar una anécdota muy especial sobre él: "Lo voy a decir de la manera más sutil que sea posible. El gordo Porcel un día me invita a cenar, y saliendo con el auto nos para una señora que me dice: '¿Pirucho, no le firmás un autógrafo a mi hija que te ama?'. Y yo, que recién empezaba, le pongo: 'Miguel Ángel Cherutti, con afecto y cariño para Alicia de Tandil' y un corazón. Le doy el papel y la señora me contesta: 'Ay, qué autógrafo hermoso, qué linda letra, no como el de este gordo so. Mirá el garabato que me hizo'. Y era una cosa horrible. Es difícil decir cuál es el más 'jodido' de todos, pero Jorge tenía sus días".