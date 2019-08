Luciana Salazar volvió a desmentir los rumores que la vinculan con un político

20 de agosto de 2019 • 12:47

Desde que se separó de Martín Redrado, no se le conoció ninguna pareja formal. Es que Luciana Salazar se ha encargado de ocultar muy bien su vida amorosa y sus relaciones. Sin embargo, en las últimas horas el rumor de un nuevo romance salió a la luz y las especulaciones sobre quien se trataba no tardaron en llegar.

"Se trata de un político de primera línea del interior, miembro de la oposición, de mediana edad, alrededor de cincuenta años, morocho y soltero", disparó Marcelo Polino en la emisión del viernes de ShowMatch. A partir de esto, el dato que llamó la atención es que la modelo solo seguía en Twitter a un político, quien a su vez también la seguía a ella. "Se trataría de Mariano Arcioni, actual gobernador de Chubut", lanzó por otro lado Marina Calabró.

Esta mañana, la modelo rompió el silencio en un móvil de Los ángeles de la mañana pero, lejos de confirmar el rumor, sembró más dudas al respecto: "Todo empezó como un chiste en ShowMatch. Luego, se transformo en una bola de especulaciones y ahora me explota el teléfono. Jamás salió de mi boca que estaba saliendo con un político. No me puedo hacer cargo de todo lo que dicen por ahí".

"Estoy muy bien y no voy a decir más nada. Estoy siendo muy celosa de mi vida privada por cuestiones obvias, ni mi familia sabe", explicó la rubia justificando su silencio. En relación al origen del rumor, Salazar aclaró: "Seguramente pensaron que, como escribo cosas de política en Twitter, tenía algún político atrás dándome letra".

Luego, Salazar dio su opinión respecto a la situación actual del país y aseguró que tiene que haber un cambio. "Veo una Argentina gobernada por dos presidentes. Creo que el ciclo Macri terminó. Para mi gana Alberto Fernández en octubre, sin ballotage. Considero que Mauricio tuvo buenas intenciones pero mucha ineptitud. Uno tiene que estar preparado, con las ganas no hacemos nada", reflexionó la actriz, un tanto desilusionada.

Antes de finalizar el móvil, la participante del "Súper Bailando" volvió a hablar de su vida personal y frente a la pregunta de Ángel de Brito sobre si le gustaría volver a ser madre, confesó: "Soltera no. Si estoy en pareja con alguien sí, pero sola no porque es muy difícil".