Luciano Castro y su vínculo con Diego Maradona: “Tuvo gestos que esperaba de otra persona”

Después de la muerte de Diego Maradona, una infinidad de personalidades del mundo del espectáculo y el deporte salieron a contar anécdotas con el 10 y, en muchos casos, se trató de actitudes positivas que el campeón había tenido para con los demás. En este ocasión, Luciano Castro expresó en PH Podemos Hablar cómo era el vínculo que tenía con el astro y destacó aspectos de su personalidad.

“Es muy raro estar con Diego. Yo viajé con él, estuve con él y lo que para él era natural, no era nada natural”, introdujo Castro sobre Maradona. El actor recordó que compartió varios momentos con el exfutbolista y señaló: “Me quedo con gestos que tuvo conmigo que quizás los esperaba de otra persona y digo cómo fue a parar ahí”.

En esta línea, Luciano dijo que “Claudia [Villafañe] tuvo mucho que ver” también en tales momentos de soporte que el 10 le había brindado. “Yo era muy chico, estaba obnubilado por estar con Diego pero también observaba toda la gente que lo rodeaba”.

“En definitiva, a mí me han cuidado un montón. Lo que me cuidó Guillermo [Coppola], lo que me cuidó Claudia, mismo Diego. Porque Diego hacía lo que podía. Hacía lo que quería, pero también hacía lo que podía, entonces yo tengo todos recuerdos lindos”, manifestó Castro.

Asimismo, habló de una Navidad que pasó con toda la familia Maradona a la que calificó de “muy linda”. “Me guardo eso así como un recuerdo común, de cualquiera. Pero del más grande, ¿no?”, cerró.

En ese sentido, Andy Kusnetzoff, quien también sentía un gran cariño por el crack argentino, reflexionó: “Para mí no somos conscientes todavía de que Diego no está más. Porque en el medio del Covid y de todo este quilombo que estamos viviendo. En algún momento, no sé si va a ser el Mundial o cuando termine la pandemia, nos va a caer la ficha”.

LA NACION