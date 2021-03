Karina Mazzocco reveló un insólito detalle sobre su matrimonio

Karina Mazzocco fue al programa Los Mammones que conduce Jey Mammon y confesó cómo conoció a su segunda pareja.

La recordada conductora del ciclo De a dos, pionera en hablar de sexo sin tabúes en la televisión abierta, dijo que si bien ya había terminado hacía tiempo su primera relación, “recién se estaba divorciando” y que, a su actual esposo, lo conoció “en el supermercado”.

“Contame cómo conociste a tu marido, la segunda gestión como decís vos”, preguntó Mammon. “Lo vi entre las góndolas”, dijo ella. “Pero contame, porque uno piensa que en el supermercado no va a pasar”, insistió el conductor.

“Había ido al supermercado completamente camuflada, era una época de mucha exposición. Yo me acababa de separar, estaba separada desde hacía rato, pero recién me estaba divorciando”, relató.

“Lo que menos pensaba era ir al supermercado y conocer a alguien. Y pasó que lo vi. Lo vi y dije: ‘Qué bueno que está ese morocho’. Yo pensé que él no me había visto, pero sí, me había recontra visto”, recordó Mazzocco. “Entonces te pusiste a saltar entre los tomates”, ironizó Jey.

“Él me encaró”, aclaró ella. “Cosa difícil que suceda y a vos te debe pasar también”, dijo, dirigiéndose a la otra integrante del programa, Silvina Escudero. “Por lo general, a las mujeres de la televisión, no sé que fantasía tendrán porque somos minas normales, pero no cualquier hombre se anima (a encararlas)”.

“Me parece que ellos ven a una mujer independiente, avasallante, hermosa, muy completa”, añadió Escudero.

“Está comprobado que es difícil que haya hombres capaces de encarar mujeres”, concluyó Mazzocco.

LA NACION