Luis Ventura reveló cuál fue el peor error de su carrera como periodista

“Soy el villano ideal, con esta panza y este cuello, yo doy con el culpable ideal”, dijo Luis Ventura en el programa PH Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, cuando se acercó al famoso “punto de encuentro”.

El tema era la “persecución periodística”. Los otros invitados del programa fueron los actores Cecilia Dopazo y Federico Bal, la periodista Agustina Kämpfer y una destacada referente del trap argentino, Cazzu.

En este punto, Ventura aprovechó para realizar un mea culpa y mostrarse arrepentido por haber difundido noticias que resultaron falsas.

En ese sentido, mencionó como un error haber comunicado “la muerte del papá de Freddy Villareal”, y agregó: “Cuando estaba terminando el programa de radio, un productor me dio la noticia, no lo chequeé y lo di. Dos minutos después de que terminara el programa, suena el teléfono y era el papá. Me quería matar”.

Ventura, quien hace unos días no pudo evitar las lágrimas al recordar a Mauro Viale en vivo, sumó: “Eso te va fogueando y enseñando la profesión, la vida; siempre hay que chequear”.

LA NACION