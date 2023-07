Luisa Albinoni se quebró al aire con Fer Dente al hablar de su mamá y de su hija Verónica: “No me hagas esto”

escuchar

Un emotivo momento fue protagonizado por Luisa Albinoni el miércoles por la noche. Durante una entrevista con Fer Dente, habló con mucho cariño sobre su mamá y no pudo evitar la emoción. Además, detalló cómo fue el proceso de adopción de su hija Verónica, quien hoy tiene 18 años, y se mostró feliz de la vida que construyó con ella.

El diálogo ocurrió en Noche al Dente, el ciclo de entrevistas que se emite en las noches de América TV. Allí, la actriz habló sobre diversos temas de su vida. En un fragmento de la charla, recordó a su mamá y se adentró en su historia familiar.

Todo comenzó con una de las canciones seleccionadas por la producción para recordar su vida. Allí, mencionó que uno de los temas le traía el recuerdo de su madre. “Este tema en especial me hace acordar a mi mamá, que era genovesa y le encantaba el mambo”, comenzó. En ese contexto, vio una foto suya y destacó el color de sus ojos.

Luisa Albinoni se quebró al aire con Fer Dente al hablar de su mamá y su hija Verónica

“Tenía unos ojos maravillosos, era mirar el cielo. Era alegre, todo lo hacía cantando. Vengo de un hogar muy humilde; me acuerdo que no teníamos lavarropas y mi mamá lavaba en la bañera”, rememoró, a la vez que destacó su actitud cuando “bailaba el mambo y se movía”.

En ese momento, Fer Dente recordó que este miércoles 26 de julio fue el Día de los Abuelos en la Argentina. Por eso, le consultó a la invitada cómo se imaginaba a su mamá en su rol de abuela de Verónica, la hija de Albinoni. Ante esa pregunta, la artista no pudo contener la emoción. “Ay, estaría chocha. No me hagas esto”, respondió con la voz quebrada y los ojos llorosos.

La emotiva historia de Luisa Albinoni y la adopción de su hija Verónica

Después de recordar a su madre con mucha emoción, la actriz se refirió al camino que transitó hasta finalmente tener la chance de criar a su hija. Según su relato, la adopción fue una determinación que tomó luego de que perdió su último embarazo a los 52 años. “Esa decisión hizo que terminara con mi última pareja porque él no estaba de acuerdo con la adopción, pero yo ya había perdido embarazos y un hijo a los 19. Yo quería ser mamá; era mi sueño ser mamá”, expresó.

Luisa Albinoni habló sobre el vínculo con su hija Verónica

En esa misma línea, recordó cómo fue que conoció a Verónica y el comienzo de esa historia de amor. El hogar en donde estaba la pequeña era uno de los que tenía a Luisa como madrina: “Un buen día me llamaron cuando ella tenía cinco años y le decretaron el estado de abandono para ver si yo aceptaba la guarda”. “Me entraron a pasar todas las caras. Había tantos chicos que yo no tenía idea de quién podía ser”, reveló.

Al llegar al hogar, se encontró con una situación que la sorprendió: los encargados del hogar le habían enseñado a la nena a decir “hola, mami”, la clásica frase con el que Luisa Albinoni saltó a la fama en La peluquería de don Mateo. “Casi me desmayo”, relató con alegría.

Luego, también contó que en aquel entonces iba sin maquillaje ni las uñas pintadas al encuentro con su hija, para dar cierta imagen ante las autoridades judiciales. Por último, contó con emoción el vínculo que formó con Verónica: “Tardó en decirme ‘mamá. El día que me lo dijo fue el más feliz de mi vida. Es lo más lindo que tengo, es mi motor. Me cambió la vida”.

