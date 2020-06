Romina Malaspina, flamante conductora de Canal 26, sigue generando polémica

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2020 • 19:01

"Es una chica monísima, interesante. No me parece que ella sea la culpable de lo que sucede pero no está capacitada para llevar adelante un informativo. Me parece que la selección que hace el canal sobre las personas que hacen los noticieros apunta a un cierto lugar, ¿no? Yo soy de otra época, de cuando la vedette era la noticia y los conductores hacían gala de su conocimiento y hablaban de corrido. Las tetas no me importan, pero me parece que no está calificada para conducir un noticiero", dejó en claro Marcela Feudale en Confrontados , respecto del revuelo que se armó con el look de Romina Malaspina, flamante conductora de un noticiero de Canal 26 .

"No la están ayudando a Romina, la están hundiendo. El comienzo es difícil, te ponés nervioso. Es una chica que viene de un reality, que le fue bien en España. Acá hay un doble standard en todo. Y acordemos que la remerita que se puso no fue acertada. Es muy linda para ir a bailar pero no para un noticiero. Yo no la vi cómoda", continuó la histórica locutora de ShowMatch .

Celeste Muriega, que conduce también ese noticiero de Canal 26 con Diego Codini, dio su punto de vista: "No es cierto que yo haya querido renunciar ni que me haya peleado con Romina. La verdad es que no. No tengo mucha relación con Romi porque, además, salimos de diferentes estudios. Apenas nos vemos. La cosa fue así: me dijeron que iban a incorporar a una persona, que la ayudemos para que después continúe con su programa que sale los domingos a las 11 de la mañana. Obvio que dije que sí. La idea es que ella tuviera un segmento de tecnología. Me di cuenta que no iba por ahí y pedí que no hablara de espectáculos porque es el tema que más o menos domino. Ese fue mi pedido".

"No está bueno meternos a todas en la misma bolsa ni hablar de las chicas del Canal 26. Yo no tengo padrinos. No tengo idea de cómo llegó ella al canal y no me interesa ni me comparo. Acá no hay restricciones, el canal no nos pide qué ropa ponernos y eso queda en cada uno. Yo jamás me pondría esa remerita. Quizá sí para ir a un teatro o a una fiesta. Pero no quiero juzgar a otra persona", concluyó Muriega.

Finalmente Marina Calabró, conductora del ciclo de El Nueve, también opinó sobre Malaspina. "Al que se le ocurrió que fuera ella quien hiciera una bajada financiera y de noticias no la está ayudando. Todo lo contrario, porque la expone. Y esto no es misoginia sino a favor de Romina, que con el tiempo puede construir una carrera, pero no es éste el camino", opinó.