Marcela Tinayre, sobre el accidente de Nacho Viale: "Cuando me avisaron, me desmayé" Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2020 • 18:28

El pasado sábado Nacho Viale tuvo un accidente con su moto y su mamá, Marcela Tinayre, dio detalles en el programa que conduce por Kzo, Las rubias. "Agradezco a la vida porque todos en mi familia están bien", comenzó diciendo este lunes.

"Como todos saben, mi hijo tuvo un accidente en la moto y voló por los aires. Una señora que iba con dos perritos en la falda se metió de contramano por Juan B. Justo y lo agarró al medio. Estuvo internado, le hicieron placas. Agradezco muchísimo al SAME, al Hospital Rivadavia y al Mater Dei que se ocuparon mucho, como de cualquiera. La gente de la salud está muy tocada en este momento y vale la pena mencionarlos y agradecerles", continuó Tinayre.

Con mucha emoción, la conductora dio detalles de cómo se encuentra su hijo: "Está muy golpeado, muy dolorido. Cuando te baja la adrenalina de lo que viviste, te aparecen los dolores y la angustia. Yo estaba en mi casa el sábado cuando me avisaron por teléfono y me desmayé. Me caí al piso. 'Una más no aguanto', me dije. Un amigo que estaba en casa con su pareja agarró el teléfono y me repetía lo que le decían. Yo solamente preguntaba si estaba vivo".

"El papá de Nacho se ocupó muchísimo; él también anda de moto de toda la vida. Nacho está subido a una moto desde que tiene 3 años. Le agradezco a la vida que está vivo. Se revaloriza todo porque es un accidente y no una enfermedad. Lo que sucede te saca de tu eje y con esto te encarrilás y te das cuenta que hay que darle importancia a lo que es importante realmente. Fui muy valiente hasta ese momento y a la noche no paraba de llorar de la angustia. Ayer me dolía hasta el pelo, como a mi hijo. Emocionalmente quedé tan mal que me dolía todo el cuerpo. Cuando te dicen que a tu hijo tuvo un accidente se te nubla todo", señaló.

"A las dos horas del accidente ya me estaba llamando de Francia para preguntarme por Nacho. Lo que son las redes", se sorprendió Tinayre. Y luego se conmovió cuando contó que Juana intuyó que algo le había pasado a su hermano. "Juana graba los dos programas el sábado y Nacho estaba yendo al canal cuando tuvo el accidente. Pero a Juana no le dijeron nada hasta terminar. Sin embargo, sin saberlo, empezó a hablar de motos, de Nacho, de la moto de Nacho y él estaba en el hospital. Mirá lo que es la conexión de familia, de hermanos".

La conductora también detalló cómo le contaron a su mamá, Mirtha Legrand, que Nacho se había accidentado: "Mi preocupación era avisarle a mi mamá porque la noticia iba a salir en los medios. La llamé y le conté y enseguida Nacho la llamó también porque me preguntaba si estaba vivo. Es una señora grande y la cuidamos mucho".