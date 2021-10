En su casa. Valeria Gastaldi presenta a su hijo Lorenzo Marcos y nos cuenta con qué canción nació su bebé

Once años atrás, cuando se convirtió en madre por primera vez, Valeria (39) llegó al sanatorio junto a su papá, Marcos Gastaldi. Por aquel entonces, la cantante y compositora aún no estaba en pareja con Facundo Pereyra Iraola (44), el padre de sus tres chicos, y se preparaba para ser madre soltera. Durante el embarazo y los primeros meses de vida de Santino (11), el mayor, la ex Bandana se apoyó en su padre, el pilar que la sostuvo en aquellos tiempos de felicidad e incertidumbre. “Venía a visitarme todos los días”, recuerda Valeria, que también es mamá de Manuel (6), sentada en la cocina de su casa, en Beccar.

Uno de sus momentos preferidos es cuando se sienta en la silla mecedora que la acompañó en sus puerperios anteriores para dormir al bebé. "Si bien yo estaba muy vulnerable, el nacimiento fue muy lindo. Su papá puso música y Lorenzo nació cuando sonaba una canción que compuse yo”, nos confía Valeria. Pilar Bustelo

Esta vez, su papá no pudo acompañarla en el nacimiento de Lorenzo, su hijo menor, que llegó al mundo el 8 de julio. El tercer varón de la artista nació pocos días antes del primer aniversario de la muerte de su abuelo, que falleció el 19 de julio de 2020, tras batallar contra el Alzheimer y el Parkinson durante un largo tiempo. “El parto de Lorenzo fue tan emocionante como el de sus hermanos, pero más fuerte. Estaba angustiada y lloré mucho. Me sensibilizó darme cuenta de que en cada momento importante que viva de ahora en más, mi papá no va a estar”, nos confía Valeria, que eligió a ¡HOLA! para presentar al flamante integrante de su familia.

–Debe haber sido un bálsamo finalmente conocerlo.

–Si bien yo estaba muy vulnerable, el nacimiento fue muy lindo. Facu puso música y Lorenzo nació cuando sonaba “Voy a Amarte”, una canción que yo compuse para Carlos Rivera. Además, me llevé una foto de su abuelo a la sala de parto para que estuviera presente.

–Además, le pusieron Marcos de segundo nombre.

–Yo quería que se llamara Marcos a secas, pero a mi familia le shockeaba un poco. Decían que podía ser una carga y, por eso, le pusimos Lorenzo primero. Yo lo siento al revés: siento que el nombre de su abuelo lo ilumina, lo protege, lo acompaña.

Dedicada, la cantante terminó de decorar el cuarto de Lorenzo antes del parto. Compró la cuna y la cómoda en Champignon Creaciones y el acolchado y el cambiador, en La Blancherie. “Me gusta que lleguen a casa con su cuarto listo”, dice Valeria. Pilar Bustelo

UNA VIDA NUEVA

–A diferencia de tus partos anteriores, este fue un nacimiento en pandemia…

–Creo que una parte de mi angustia tenía que ver con eso también. Decían que se venía la segunda ola, con la variante Delta, y en los días previos me empecé a preocupar. Me daba miedo que no hubiera lugar en el sanatorio y que el Covid estuviera dando vueltas, pero al final no pasó nada. Santino y Manuel se quedaron en casa con mamá [María José Cantón], que es una abuela muy presente. Y en dos días, me dieron el alta.

–¿Cómo vivieron ellos la llegada de su hermanito?

–Santino estuvo todo el embarazo feliz y cuando vio que nos íbamos para el sanatorio, se preocupó. Tomó conciencia de que me iban a hacer una césarea y recién se tranquilizó cuando nos vio en la videollamada. Ahora ya están felices. Lo quieren tener a upa, le hablan… Es un placer. Tino lo cuida mientras me baño y Manu está en ese momento en que le gusta sentirse independiente por lo que me demanda poco. Que se lleven tantos años entre sí está bueno, tenerlos espaciados hizo que los pueda disfrutar como hijos únicos. Cuando nació Manuel, Santino ya iba al colegio todo el día y ahora Manu está en primer grado. Eso hace que yo tenga tiempo para el bebé.

–¿Qué tal el posoperatorio?

–Mi obstetra [Eliseo Cantón, su tío materno] hace algo que se llama “Recuperación Activa”. La idea es que te muevas y que vayas recobrando movilidad. A las cinco horas ya estaba caminando por el cuarto y haciendo unos ejercicios contra la pared para enderezar la columna.

Por el momento, Valeria está enfocada en la composición de temas que escribe para otros artistas, a través de editoriales de México y Estados Unidos. “Anoche, grabé una canción nueva con el bebé desmayado, a upa”, cuenta, feliz de retomar el trabajo. Pilar Bustelo

PUERPERIO Y DUELO

–¿Qué sentiste cuando llegaste a casa con Lorenzo?

–Volver a tu casa con un hijo nuevo es impactante. Lorenzo es el tercero, pero no deja de ser un volver a empezar. En el sanatorio estaba en una burbuja, cuidada y acompañada, y cuando llegué acá tomé dimensión de la responsabilidad que es tener una vida nueva a tu cargo. Los primeros días me sentí bastante inexperta, como una primeriza, pero ya entré en ritmo.

–¿Cómo estás viviendo el puerperio?

–Siempre tuve pospartos buenos, pero haber sufrido una pérdida tan grande me dejó sensible y con un poco más de miedo. Sigo en pleno duelo, pero este bebito es pura felicidad. Así como el duelo de papá no opaca la felicidad que siento por Lorenzo, la llegada de este bebé no amaina el dolor que siento. Por un lado, estoy feliz: miro a Lorenzo y no lo puedo creer. Por el otro, no sé si uno deja de llorar la pérdida de alguien que quiso tanto.

–Imagino que los Gastaldi-Cantón ya conocen al flamante integrante de la familia.

–Llegamos a casa y al otro día vinieron todos, con barbijo y alcohol en gel porque soy bastante paranoica. No nos privamos de compartir nada, están tan felices como nosotros.

Vale posa con sus tres varones y Azul, la perrita de la familia, y nos cuenta: “Santino tiene una gran inteligencia emocional. Es dócil y en el silencio entiende las cosas; Manu es alegre, ilumina el lugar en el que está, y comparte todo lo que piensa y siente” Pilar bustelo

–¿Marcela Tinayre y tu hermano Rocco lo conocen?

–Sí, claro, vinieron a verlo con mis hermanos y con mi mamá. Si bien mi papá ya no está, Marcela lo representa. Durante el embarazo, que me acompañó mucho, me dijo: “Soy sus ojos”. Lo digo y me emociono…

–Te uniste mucho a ella en los últimos tiempos de Marcos.

–Sí, y ella lamenta que no lo hayamos hecho antes, cuando él estaba lúcido. La vida tiene sus tiempos y las cosas se dan cuando tienen que suceder. Celebramos el Día del Padre con Marcela y Rocco, acá. Ella vino en representación de él. Debe haber sido divino para papá vernos a todos juntos.

–¿Y Rocco?

–Me escribió al toque del nacimiento de Lorenzo y está presente como un hermano grande. Tiene 18 años y si bien aún es chico en algunos aspectos, es muy maduro en otros.

Los Pereyra Iraola-Gastaldi al completo. De izquierda a derecha: Santino (11), Valeria y Lorenzo, Facundo y Manuel (6). “Se llevan bárbaro con su hermano. Lo quieren tener a upa, le hablan...”, dice, enternecida. Pilar Bustelo

LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMOR

–Once años después de haberte convertido en madre por primera vez, tu realidad es muy distinta.

–Cuando quedé embarazada de Santino, Facu y yo no estábamos en pareja. Lo cuidamos juntos, pero preferimos tomarnos nuestro tiempo para conocernos. No nos parecía una buena idea jugar a la casita porque no había relación. Recién a los seis meses de ser padres, decidimos probar.

–¿Y cómo da el balance ahora?

–El balance es ciento por ciento positivo porque el amor se potenció y le dimos forma a una familia. Facu es una persona central en mi vida; me siento cuidada y acompañada por él. Construimos la pareja de a poco, crecimos un montón a través del tiempo y este bebé llegó para coronar un lindo recorrido.

–La llegada de un hijo suele desarticular la pareja. ¿Cómo se están acomodando?

–Estamos muy bien. Ya pasamos la parte más difícil. Nos llevó varios años fortalecernos. Lorenzo nos encuentra unidos, tranquilos y sólidos.

Producción: Consuelo Sánchez / Maquillaje y peinado: Bárbara Majnemer / Agradecimientos: Rapsodia, Oklan, Uno de 50, Baby Cottons, Mimo & Co y Antu Peluquería