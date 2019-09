Marcela Tinayre habló sobre la salud de Marcos Gastaldi: "Muy pronto va a salir"

Marcela Tinayre se refirió a la salud de su exmarido, Marcos Gastaldi Fuente: Archivo

En las últimas horas la salud de Marcos Gastaldi, ex pareja de Marcela Tinayre, comenzó a generar preocupación. El empresario, de 54 años, fue hospitalizado hace dos semanas luego de caerse por las escaleras, y según los rumores, su estado de salud sería delicado. En el día de hoy, la hija de Mirtha Legrand dedicó unos minutos de su programa para hablar del tema.

"Yo no hablo de temas familiares, ni de salud, así que no manden a los noteros porque no me tomo el trabajo, no me gusta. Respeto a la persona que está enferma, respeto por la enfermedad que tenga, y creo que no tengo que estar contando porque no suma para nada", señaló notablemente molesta al comienzo de su programa, Las Rubias, por Net TV.

Sin embargo, para cortar con los rumores difundidos decidió aclarar un poco la situación. "Tampoco está grave. Si quieren que les diga algo, ya muy pronto va a salir", expresó. "Muchísimas gracias a todos aquellos que se inquietaron, mi equipo de trabajo sabe que hace más de dieciséis días que pasó todo esto. Gracias a todos los que se preocuparon, pero es un tema familiar, privado, de salud. Punto. No se habla más".

En junio pasado, Valeria Gastaldi había contado que su padre sufre de una dolencia que requiere mucho cuidado médico. "Tiene una enfermedad muy complicada y muy cruel. Tiene que ver con empezar a perder a la persona, pero la persona está ahí. Son momentos muy duros para nosotros", había dicho la cantante en el programa Los ángeles de la mañana.

"Lo cuido mucho. Me ocupo de sus temas médicos. Con Marcela nos distribuimos las tareas", había contado la artista sobre su padre.