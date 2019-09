Martín Fierro de Cable 2019: así fue el conmovedor discurso de Flor de la V

Flor de la V recibe su Martín Fierro de Cable 02:21

El programa de Flor de la V es uno de los más populares en la televisión por cable. El ciclo titulado Flor de tarde, y que se emite por Ciudad Magazine, poco a poco escaló en popularidad, y la conductora logró imponerle su propio estilo. Un estilo que hoy fue reconocido por Aptra, que coronó al programa en la terna "Mejor magazine" en los Martín Fierro de Cable.

Muy emocionada, Flor subió al escenario junto a su equipo, y aprovechó el momento para pronunciar un sincero discurso: "Estoy sin palabras, estoy extremadamente emocionada. Primero quiero agradecer profundamente al canal, a todos los chicos que han confiado en mí. Es un ciclo que me da muchísimas alegrías, donde nos divertimos, es el living de mi casa, donde hay absoluta libertad, y se puede hablar y hay tiempo, que es lo que más me gusta y lo que hoy falta en la televisión".

En su monólogo de agradecimiento, Flor luego tuvo unas palabras muy especiales para con sus hijos, y expresó: "Quiero compartirlo también con mis hijos, que me están mirando desde casa. ¡Ganó mamá, no lo puedo creer! ¡No saben lo importante que era para ellos esto! Isabella, Paul, los amo con todo mi corazón, no sabés la alegría que tengo. Gracias a mis compañeros y a todos los panelistas que han pasado por este maravilloso programa que disfruto mucho hacer. ¡No lo puedo creer, en general siempre pierdo! ¡Gracias!".