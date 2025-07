Marcelo Tinelli reveló cómo fue su tensa charla con Flor de la V luego de su entredicho: “Le tenía un gran cariño pero me quedé sorprendido”

Luego de que Flor de la V apuntara en Los Profesionales de Siempre (elnueve) contra Marcelo Tinelli a raíz de los rumores -luego desmentidos- de que este estaría por cerrar su productora La Flia, el conductor no solo aclaró que se trata de un proceso de “restructuración de personal, como lo hacen tantas empresas en este país” sino también apuntó contra su colega.

Según compartió el presentador en un canal de difusión de WhatsApp en el que le envía mensajes a sus seguidores, fue él quien le mandó un mensaje a la ex Intrusos (América TV) preguntándole por qué había apuntado contra él.

“Le escribí de muy buena manera, porque le tenía un gran cariño y le había dado trabajo muchos años y habíamos hecho muchas cosas juntas. No entendía por qué tanto resentimiento. Cuando me contestó después de muchas horas, ahí entendí por qué mucha gente se queda dolida por cosas que uno ni se entera, y siento que tampoco fueron así“, expresó Tinelli.

Marcelo Tinelli compartió el mensaje que le envió Flor de la V (Foto: Captura X/@AngeldebritoOk)

Y reflexionó: “Gracias a Dios sé entender y perdonar a la gente que intenta ofender, porque siento que lo que dijo habla más de ella que de mí”.

Pero eso no fue todo. Como prueba, el empresario copió y pegó el mensaje que le envió la actriz, en el que ella le dio a entender que él habría tenido algo que ver con su desvinculación del ciclo que actualmente conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“Hola Marcelo, ¿cómo estás? Si me tenías cariño lo disimulaste muy bien cuando fuiste gerente de América. No hiciste más que meterme el dedo en el cul... desde que asumiste. Igual no soy rencorosa“, lanzó, de manera contundente.

Cabe destacar que la información sobre el supuesto cierre de La Flia fue dicha este lunes 30 de junio por Pepe Ochoa en Ángel Responde (Bondi Live). “Cierra oficialmente La Flia. Se lo acaban de comunicar a todos sus empleados. La productora de Marcelo Tinelli llegó a su fin. No existe más”, señaló el periodista, que además contó que los trabajadores de la famosa productora -creada en 2018- fueron informados de la noticia vía Zoom por Chato Prada y Federico Hoppe, socios de Tinelli en dicha empresa.

Marcelo Tinelli desmintió el cierre de LaFlia instagram.com/marcelotinelli

Horas más tarde y en diálogo con LA NACION, Tinelli aclaró: “No sé de dónde salió eso... Lo tiraron al aire, pero sin ningún fundamento... Seguimos trabajando con unos proyectos para el exterior y para un programa que estamos produciendo para acá, mucho más chico. El Bailando quedó discontinuado este año, por eso estamos haciendo una reestructuración de la compañía, pero La Flia no cierra bajo ningún aspecto".

Cuáles fueron las declaraciones de Flor de la V contra Marcelo Tinelli

Luego de que Tinelli desmintiera la información, desde el ciclo que emite el nueve reprodujeron al aire un audio en el que el presentador le contestó a Alejandro Castello, el panelista de Flor. “No cierra La Flia. ¿En qué programa se habla? Es mentira eso. Estamos haciendo un achique de gente, reducción de personal porque vamos a tener menos programas, pero no cierra”, mencionó.

Flor de la V apuntó contra Marcelo Tinelli

Las palabras de Marcelo hicieron estallar de furia a la presentadora, quien miró a la cámara y lanzó, indignada: “Yo entiendo esta chicana de ‘ay, ¿qué programa?’. Nosotros antes de salir al aire tenemos información exclusiva porque esto no es opinión. Son personas, empleados de la productora que los convocaron a un Zoom donde les dicen que cerraba. No inventamos nada”.

Y continuó: “Las personas estaban llorando porque se quedaban sin trabajo después de una vida, más de 30 años. Esto está sucediendo. Marcelo, llamalo como quieras, pero esto pasó. Es una mier** esto. Está pasando en todo el país, mucha gente se está quedando sin laburo, es triste y grave”.

“El que pierde es el laburante, vos vas a seguir viviendo en Le Parc, tenés tus millones, tu casa y tu vida hecha. Pero el laburante, el que trabajó, es el que pierde, siempre”, cerró.