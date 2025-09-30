Wanda Nara explicó por qué innovó con su look en los Martín Fierro: “Nunca me visto para encajar”

Este lunes se llevó a cabo una nueva edición de los premios Martín Fierro, la gala que reúne a las figuras más destacadas de la televisión argentina y premia a los programas y profesionales que se destacaron durante el último año. Sin embargo, más allá de los galardones y las presentaciones, lo que realmente acaparó todas las miradas en la alfombra roja fue el impactante look de Wanda Nara, que se convirtió en uno de los protagonistas de la noche y generó todo tipo de comentarios entre los presentes y en las redes sociales.

Para la ocasión, la conductora eligió un vestido al cuerpo, completamente negro y con delicados lunares de la firma italiana Dolce & Gabbana, tal como dejó ver en sus historias de Instagram, donde mostró la previa en su habitación y cada paso de su preparación y cómo bajó en el ascensor junto a su equipo. Por otro lado, las joyas fueron seleccionadas de la casa Jean Pierre. Sin embargo, no todos quedaron convencidos con los accesorios que completaban su look: lentes oscuros y un pañuelo en la cabeza, un guiño a los estilos de cine de los años 50 que pasó desapercibido para algunos y desató críticas entre quienes no captaron la referencia.

El look de Wanda Nara en los Martín Fierro 2025 (Captura: Instagram @wanda_nara)

Las reacciones en las redes no tardaron en llegar

La elección de su look no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales. Mientras algunos elogiaron la audacia de combinar elementos clásicos con un guiño retro, otros no tardaron en criticar la apuesta por los accesorios que completaron el conjunto, por lo que se generó un intenso debate entre los usuarios.

Muchos usuarios criticaron su look y se generó un fuerte debate en redes (Captura: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara respondió con todo a las críticas

Ante la gran repercusión que despertó su elección en la alfombra roja, la mediática decidió salir al cruce de los comentarios y lo hizo a través de sus redes sociales con un mensaje contundente. “Guarden este look en favoritos, es lo que se viene: lunares, blanco y negro, pañuelos”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram, junto a una serie de imágenes que volvieron a poner en el centro de la escena su estilo y seguridad personal.

Wanda Nara respondió a las críticas por su look en los Martín Fierro 2025 (Captura: Instagram @wanda_nara)

Luego, hizo hincapié en los detalles que para ella marcaron la diferencia y que forman parte de sus propias costumbres al vestir. “Mi zapato rojo, mi cábala. Y mi combinación de colores en lo distinto. Nunca me visto para encajar, me visto con lo que me gusta, me inspira o me representa”, remarcó para dejar en claro que detrás de cada elección hay un rasgo de identidad y una búsqueda estética que no responde a modas pasajeras.

Finalmente, cerró con una reflexión más personal y directa hacia quienes la siguen. “No busquen nunca hacer feliz a nadie más que a ustedes mismos. Yo amo mi vida. Trabajo de lo que amo, estoy siempre con los míos y soy feliz. Copien”, expresó para reafirmar su postura frente a las críticas y transformando lo que parecía un gesto polémico en una declaración de principios sobre la autenticidad que la representa.