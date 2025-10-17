MasteChef Celebrity: la noche en la que Luis Ventura escupió su propio plato

Este jueves, los doce participantes de MasterChef Celebrity a los que no les fue bien en las pruebas anteriores, se expusieron a la instancia de última chance, pero con una particularidad: se encontraron con el estudio convertido en una especie de escuela y a los miembros del jurado ataviados para la ocasión, con impecables guardapolvos blancos.

Así, Andy Chango, Miguel Ángel Rodríguez, Julia Calvo, Emilia Attías, La Joaqui, Luis Ventura, Pablo Lescano, Esteban Mirol, Roña Castro, Momi Giardina, Susana Roccasalvo y Agustín “Cachete” Sierra se enteraron de que iban a enfrentarse a una especie de “recuperatorio”, con reglas especiales.

“Hoy el desafío es volver a ser niños. Me refiero a ese tiempo en el que iban a la escuela y seguramente algún día comieron en el colegio”, anunció Damián Betular. Y Germán Martitegui agregó: ”Recurran a su memoria emotiva. Van a tener 60 minutos para preparar un plato que se pueda servir en el comedor de un colegio“.

“Para que puedan realizar esta hermosa experiencia, les vamos a dar tres minutos en el mercado”, finalizó Donato de Santis. Pero después de que cada uno lograra alzarse con los materiales necesarios y antes de que comenzaran a cocinar, recibieron la visita de Mora Bianchi y Toti Spangenberg, los protagonistas de Margarita.

Los actores agregaron más complejidad al reto: una serie de pruebas y juegos infantiles, como carrera de embolsados, que los participantes debían realizar de manera alternada con su labor en la cocina.

En medio de la faena, Giardina encontró en su estación un mensaje de amor: “Te amo, pero no te puedo decir quién soy”. Inmediatamente después, La Joaqui, Lescano y Castro fueron llamados al frente para encarar el primer juego: salto a la soga.

Roccasalvo y Mirol fueron los siguientes, y su desafío fue jugar a la rayuela, mientras Nara recorría el estudio en bicicleta. A Calvo, Rodríguez y Ventura les tocó saltar al elástico. Andy Chango indicó que no podía saltar porque estaba recién operado de los ligamentos cruzados ni usar su mano derecha, porque se había cortado con la mandolina durante la primera prueba. Entonces, su desafío fue la payana. Sierra, Attías y Giardina, a su vez, se midieron en una carrera de embolsados.

Una vez finalizadas las pruebas infantiles, llegó el momento en el que los concursantes se enfrentaron junto a sus presentaciones a los miembros del jurado.

El primero en pasar al frente fue Lescano, que preparó una milanesa de pollo con papines al horno y ensalada mixta, y recibió los elogios del jurado. Attias, con su milanesa de cuadrada con puré de papas; Rodríguez, con sus nuggets de palta y cherrys salteados; Roccasalvo se declinó por una hamburguesa al plato, con huevo, queso, puré y ensalada mixta; Calvo, con su guiso de patitas de pollo con papas; Giardina, con su pollo al limón con puré de batata; y Chango, con sus patas de pollo fritas y puré de papas, siguieron por el mismo camino.

Ventura, con sus ñoquis de harina de arroz al fileto, fue al que peor le fue. Martitegui lo desafió a probar su preparación, aceptó y terminó escupiendo sobre su plato. “Es para valientes”, se excusó el presidente de APTRA. Wanda se animó también a probar el plato, y estuvo masticando durante varios segundos. El problema, le explicaron, es que la harina de arroz no reacciona de la misma manera que la de trigo y debe ser trabajada de otra manera.

La Joaqui preparó un pollo cocido en salsa con verduras varias y una pizca de arroz, y se puso a llorar al entregarla. “Es que la estoy pasando fatal, porque soy malísima en la cocina”, explicó, y fue consolada por De Santis y Nara. Luego, explicó que ese era un plato que comía en el colegio, en Costa Rica, donde pasó su infancia. “Era muy buena de chiquita, después de grande me puse más rebelde”, reveló.

Martitegui también le hizo probar su preparación, pero el resultado fue el contrario: le gustó. “Solo le faltan seis minutos de preparación”, le explicó Betular.

Roña Castro preparó un guiso de pollo y contó que tiene a su cargo 14 comedores y 9 merenderos en Lomas de Zamora y que está construyendo un hogar para 600 personas. Él, Sierra -que también preparó pollo con puré- y Mirol, con sus milanesas de cerdo con zanahorias glaseadas y cubos de calabaza, recibieron críticas desparejas.

Luego de deliberar, el jurado pidió que pasaran al frente Castro. Rodríguez, Ventura y Andy para informarles que los cuatro habían conseguido el delantal negro que los llevó directamente a la gala de eliminación.

Después fue el turno de La Joaqui, Calvo, Cachete y Mirol, que siguieron el mismo camino. Attías, Lescano, Roccasalvo y Giardina, a su vez, fueron convocados para informarles que los suyos eran los mejores cuatro platos de la noche. Solo quedaba saber cuál de ellos había conseguido salvarse de la eliminación: Momi.

