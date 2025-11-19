MasterChef Celebrity: acusaciones, pases de factura y una admiradora secreta en la noche de última chance

En la “semana de los jurados”, la noche de última chance fue especial: los participantes de MasterChef Celebrity con peor desempeño en la última ronda y Eugenia Tobal, que estuvo ausente en la gala anterior, debieron replicar uno de los platos favoritos de Germán Martitegui: un ceviche de algas y hongos.

Pero antes de que cada uno pudiera mostrar su manejo de la precisión, el chef arregló cuentas con Alex Pelao. “Me dijeron que él me mandó a ver TikTok para ‘aggiornarme’, y le hice caso”, disparó Martitegui con ironía.

Esta vez, los concursantes no debieron pasar por el mercado, sino que cada uno de ellos contó con los ingredientes necesarios en su estación. “Esta receta es muy sencilla: leche de tigre, hongos y algas”, indicó el chef, antes de preparar el plato en vivo, para que Alex, Tobal, Susana Roccasalvo, Emilia Attias, Valu Cervantes, Julia Calvo, Marixa Balli, Ian Lucas, Walas, Maxi López y Evangelina Anderson pudieran tomar nota.

Una de las principales dificultades de la prueba consistió en que los participantes no contaron con información sobre las cantidades, por lo que debieron probar el plato original para intentar replicar el sabor. La otra, los hornos: solo había disponible cuatro para todos.

Y lo esperable, ocurrió: Walas acomodó su bandeja de tal manera que la puerta de uno de ellos quedó abierta. Como perdió temperatura, a pesar de que Martitegui les había indicado que debían usarlo a 100 grados, Attias lo subió a 210. Cuando faltaban 15 minutos para que se cumpliera el tiempo establecido, Wanda Nara, la conductora, les avisó que era momento de empezar con el emplatado, porque iba a llevarles mucho tiempo debido a su complejidad. En esa instancia, Martitegui pasó por las estaciones para darles los últimos consejos. Allí, el chef descubrió lo que había pasado con el horno y estalló de furia.

“¿Quién subió el horno a 210?“, gritó, visiblemente ofuscado. Attias no tardó en hacerse cargo y explicó que había avisado. ”¿A 210? ¡Te dije que podías subirlo a 120!“, indicó al chef, antes de pasar por la estación de Alex y continuar con la ”discusión”.

“¿Te parece que me modernicé lo suficiente con TikTok o no? Digo, ¿el plato te parece lo suficientemente moderno? Creí que me habías acusado de que me faltaba modernidad e innovación“, disparó, ante la mirada del participante, que estaba intentando dar los últimos detalles a su preparación.

Una vez cumplido el plazo establecido, la primera en presentar su preparación fue Tobal. “El crocante está muy bien, el alga no se pasó, se deshidrató bien. La leche de tigre tiene buen sabor; le falta textura. El plato que yo armé tenía las cosas separadas. La idea era poner los elementos alternados, para que en cada bocado pruebes todo”, indicó Martitegui, luego de probar. Y Donato de Santis agregó: “Me gusta el picor, aunque después entra el ácido de los cítricos. Quizás haya un exceso ahí”. Damián Betular resumió: “Buena textura, buena presentación y buena fritura”.

Luego llegó el turno de Walas, pero antes de la degustación de su plato, Wanda le brindó información que lo puso nervioso: “Walas tiene una pretendiente en el staff de famosos. Una de las participantes gusta de él. Me lo dijo ella. Hoy no está presente, así que se reducen las posibilidades”, reveló la conductora.

Entonces, sí, llegó la hora de probar la preparación del músico. En principio, Donato notó que el alga estaba carbonizada. “O te equivocaste con la temperatura o lo dejaste demasiado tiempo, y eso te arruina todo el paladar. Aunque el resto sea bueno, el paladar recibe algo que ya no está bien”, indicó el chef italiano. “Además, la mezcla de cítricos, al tener tan poca sal y cosas que le den sabor, hace que estén muy ácido. ¡Y ni hablar de las tres flores enteras! Diez pétalos tenía que tener", señaló Betular, y Martitegui coincidió.

Marixa Balli corrió con más suerte: su alga estaba tostada en el punto justo. “Tiene la cantidad justa de todo”, sintetizó Betular. “Me encanta verte así. El plato era sumamente preciso en detalles y están todos bien”, sumó Martitegui. Para festejar, la bailarina brindó una demostración de lo aprendido durante sus años en la Escuela del Teatro Colón, del que es egresada.

Alex Pelao también acompañó su presentación con un baile que denominó “danza del mar”. Su alga también estaba crujiente, pero Martitegui consideró que los portobellos estaban gigantes. “No solo eso, les dejaste el tallo y eso los hace muy difíciles de comer”, indicó el chef responsable de la receta. Y agregó: “La leche de tigre está sumamente líquida. Es una ensalada de cebolla de una parrilla para comer con tomate y huevo duro”.

Inmediatamente después, pasó al frente Julia Calvo. “Están todos los ingredientes y me gustan los cortes, que no son tan grandes como algunos que hemos visto, pero parece una sopa”, indicó De Santis. Martitegui, en tanto, le pidió que levantara una pierna y los dos brazos. Su intención era decirle que al plato le faltaba equilibrio, pero no contó con que la actriz, además de cantante, también es bailarina. Y entonces, señaló: “Todo el equilibrio que tenés vos le falta a tu plato”. Y sumó: “El color amarronado del ceviche es poco apetecible”.

Anderson, a su vez, avanzó con su presentación con muchísima confianza, y al llegar al lugar en el que se encontraban los miembros del jurado, comprobó que su intuición no había fallado. “Muy bien la fritura, pero hay un exceso de líquido”, comenzó Betular su devolución, pero Martitegui se enfocó en las virtudes de la preparación. “Hay muchas cosas que están muy bien: el crocante está perfecto, las proporciones... Yo creo que hay equilibrio. Puede sobrar un poco de líquido, pero es una reversión aceptable”, consideró.

Ian Lucas no corrió con la misma suerte. “El alga te quedó ligeramente quemada, porque no se te deshidrataba y tuviste problemas con la temperatura del aceite. Tiene gusto amargo”, indicó Martitegui al probar su plato. Y en ese momento se produjo una situación incómoda, cuando el chef deslizó la posibilidad de que esa alga fuera la de Attias. “No, porque yo le dejé una cucharita para señalar la mía”, indicó la participante. Pero el chef insistió en su acusación: “Una cuchara se cambia de bandeja en dos segundos”. La protagonista de Casi Ángeles, molesta, siguió defendiéndose: “Yo no hago esas cosas”.

Pero el chef, una vez más, “atacó” a la actriz. “Bueno, Ian, tuviste ese error con el horno... Bueno, más que error, mala suerte, porque alguien lo subió. Pero me quedo con el entusiasmo que le pusiste”, acabó su devolución.

Todo se puso más extraño aún, cuando llegó el turno de Roccasalvo. “Ves que estoy bien. No estoy enojada. Te asustás cuando pasás por la isla. ¿Yo te asusto?“, le preguntó, muy seria, a De Santis, que solo se limitó a negar la acusación.

Después de probar el plato de la periodista, el chef italiano indicó: “Susana, muy bien. La única cosa que puedo decir es que hay un poco de sabor a miedo al picante. Te quedaste corta con eso”. Y Martitegui completó: “Hiciste un plato con muchas técnicas y las reprodujiste todas. No hay nada mal. Para ser la primera vez, la verdad es que estoy muy sorprendido”.

“Fritura perfecta. Los primeros hongos, de los que hemos probado, que están sellados. Están dorados. La leche de tigre también está muy sabrosa. Lástima que le faltan los brotes y las moras”, indicó Betular, luego de probar la preparación de Maxi López. Después, le reprochó que no haya tenido tiempo de darle los últimos detalles a la preparación, pero sí de hacer un “bailecito de TikTok” junto a Ian Lucas y Wanda en medio del programa. En rigor, el exfutoblista lo hizo a pedido de su exesposa.

Valu Cervantes contó que tampoco tuvo tiempo para emplatar como hubiese querido. “Me gusta mucho la presentación y el alga. Con la leche de tigre hay un pequeño paso en falso: le falta color, picante y tesitura”, considero Donato. Pero Betular no estuvo de acuerdo: “El armado del plato está muy bien estéticamente. Está el puñadito de los hongos, el sellado... Pero se puede mejorar bastante la leche de tigre”.

Para el final, quedó Attias, que pasó nerviosa al frente. Y entonces, vino la “reconciliación”. “La textura de la leche de tigre es espectacular. Tiene picante, tiene acidez y todo lo que necesita. Es una alegría el plato”, aseguró Martitegui. De Santis y Betular también se sumaron a la ola de elogios.

Solo faltaba saber cuál de los 11 participantes había conseguido, con su desempeño, quedar afuera de la noche de eliminación y asegurarse un lugar en la próxima ronda. Después de deliberar, los tres jurados llamaron a Calvo, Alex y Walace, para informarles que los suyos habían sido los platos menos logrados. Luego llegó el turno de Valu, Ian y Maxi, que tampoco fueron elegidos para subir al balcón.

Las cinco mejores fueron, entonces, Attias, Roccasalvo, Tobal, Balli y Anderson, y, por única vez en lo que va del ciclo, hubo dos salvadas, Marixa y Emilia.