Fue el último en dejar MasterChef Celebrity y el primero en entrar al repechaje. Y aunque lo niegue se le nota que no la está pasando bien. Boy Olmi lucha por una segunda oportunidad, pero del tipo calmo, que se sentaba con su anotador a bocetar un plato mientras sus compañeros se peleaban a los codazos por un poco de rúcula, ya no queda nada.

En la noche del miércoles el desafío fue hacer ocho viandas nutritivas de preparaciones simples pero contundentes. Su idea fue ir con un arroz bien condimentado y sumar hongos y verduras varias. Mucho color pero nada de proteína, primer llamado de atención de Donato de Santis durante el análisis: "Estoy consciente de que tengo que nutrir saludablemente a alguien que lo necesita, y la carne no es indispensable para eso. ¿Por qué siempre están tan obsesionados con la carne?", se preguntó. Y es que se la veía venir.

Efectivamente fue la primera de las críticas que, veladamente, le hizo el jurado, pero él se mantuvo en su convicción: "El consumo de carne en exceso es malo para la salud, y la producción de carne en exceso es mala para la tierra".

Sin embargo, algún sabor seguía faltando, y Damián Betular sugirió que podría haber sumado un pan, tiempo no le faltó. Y ahí sí, el actor no pudo más y se descargó: "Estoy queriendo sufrir menos. Me endilgan que parezco una persona tranquila, y por momentos las corridas las sufro un montón. Entonces me estoy proponiendo recuperar ese disfrute que los que cocinamos sabemos que hay al cocinar. No me quise agregar más estrés. No puedo satisfacer lo que espera cada uno de mí, yo solo puedo satisfacer el deseo de hacer las cosas lo mejor posible".

El jurado decidió que siga en la incertidumbre y no lo salvó. Al mismo tiempo sobrevoló en el aire un interrogante que traspasó la pantalla: Si la pasa tan mal, ¿para qué volvió?