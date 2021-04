MasterChef Celebrity: CAE y Hernán “El Loco” Montenegro, afuera del programa

Llegó la última noche del repechaje en MasterChef Celebrity, momento en el que los cuatro últimos candidatos se jugaron a todo o nada su regreso como participantes. El destino quiso que fueran cuatro hombres los que pelearan un lugar en la gala del domingo: Hernán “El Loco” Montenegro, Daniel Aráoz, Juanse y CAE; para el jurado: “Los cuatro fantásticos”.

Como un metafórico aliado para lograr la fuerza necesaria para esta suerte de semifinal, el ingrediente común a los cuatro platos fue la espinaca. Desde el balcón, esperando ver quién sería el contrincante a vencer el fin de semana, miraban atentamente Flavia Palmiero, Sol Pérez, Fernando Carlos y Mariano Dalla Libera.

No pasó gran cosa durante la elaboración, salvo que los cuatro salvados tuvieron diez minutos para bajar de su Olimpo y convertirse en ayudantes. La repentina idea sorprendió a Fernando Carlos, que con mucho criterio reflexionó: “Por una vez que estoy arriba me hacen bajar a cocinar”. Barbijo, cuatro manos y algún que otro consejo que probablemente haya marcado la diferencia.

Pero a la hora de la verdad las probabilidades se dieron vuelta. A CAE no le alcanzó ni el entusiasmo, ni esa costumbre de cantar cuando no corresponde, ni la invaluable ayuda de Sol Pérez: su pollo con salsa de espinacas no convenció al jurado, y por segunda vez quedó en el camino.

Lo del Loco Montenegro fue más complicado, porque el jurado desconfió de su descripción del plato, mientras él juraba que tenía queso, los chefs lo buscaban sin suerte. Que no creyeran en su palabra no le gustó nada al deportista, tampoco que Donato de Santis le diera una clase sobre recipientes para el horno. “No tengo por qué mentir”, aclaró Montenegro cortante, sabiendo que tenía los minutos contados.

Mientras Aráoz y Juanse chocaban felices los puños porque los dos habían logrado pasar, el binomio perdedor se fue sin siquiera una despedida, dejando una estela agridulce que no se merecían.

