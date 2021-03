Desde que se supo que iba a ocupar el lugar de Carmen Barbieri, la producción se tranquilizó y sus compañeros se comenzaron a preocupar. Y es que Claudia Fontán llegó a MasterChef Celebrity con un aura de experta cocinera que, se suponía, iba a marcar una diferencia con el resto.

Nunca quedó del todo claro de dónde venía tanta fama, porque más allá de su paso por hornallas televisivas, en su currículum profesional seguía pesando mucho más su labor como actriz o conductora. Y a la luz de la opinión pública, en su vida personal tampoco se revelaba la cocina como tema de conversación.

MasterChef Celebrity: Claudia Fontán puso en su plato vinagre porque pensó que era vino - Fuente: Telefe

Así, el certamen le ofreció profundizar en esta faceta, y Fontán se entregó de lleno, con algunos aciertos y algunos errores, en una mitad de tabla para muchos inesperada. Uno de los puntos más bajos en su paso por el programa fue el miércoles, cuando la charla entre Damián Betular y Candela Vetrano se interrumpió con un lamento de Fontán que resonó en todo el estudio: “¡No! Le puse vinagre en lugar de vino. ¿Dónde está mi vino?”.

Y sí, la actriz se equivocó de producto, y estuvo a pasos de malograr su plato: “Las dos botellitas son iguales, pero no leí. Hay olor a vinagre por todos lados”.

Pero la magia de la cocina y de la tele todo lo puede, y a pesar del error el resultado fue celebrado por los tres jurados. Hasta Germán Martitegui aseguró con un entusiasmo nada propio en él: “Nunca comí nada hecho por vos, pero yo pensé que cocinabas así y hasta ahora no lo había probado. Esa ensalada para mí es sublime. Si hubieras terminado de cocinar la carne en esa salsa estaríamos aplaudiendo. Tenete más confianza, no importa si te equivocaste con el vinagre o no”. No se llevó el premio mayor de la noche, pero estuvo ahí nomás, y sigue en competencia.

