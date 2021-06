MasterChef Celebrity: cómo será la gran final con la presencia de Claudia Villafañe y Analía Franchín

Esta noche comienza el último desafío que mañana coronará a Georgina Barbarossa o a Gastón Dalmau como ganadores de la segunda temporada del certamen de Telefe. Detalles exclusivos de “Las finales” y un repaso por el ciclo

Pablo Mascareño LA NACION

Vestido elegante con un saco cuadriculado en la gama de los grises, moño negro y camisa blanca, esta noche Santiago del Moro abrirá la primera instancia de la gran final de la segunda temporada de MasterChef Celebrity que tendrá como protagonistas a la actriz Georgina Barbarossa y al actor Gastón Dalmau, quienes buscarán coronarse como ganadores del certamen, luego de superar a Sol Pérez, Candela Vetrano y María O’Donnell, los últimos eliminados del juego.

Buscando potenciar el fenómeno generado en nuestro país por el formato creado en Inglaterra en 1990, Telefe decidió desdoblar el momento más esperado del certamen en dos jornadas denominadas “Las finales”: la primera saldrá al aire hoy, desde las 22.30, y la segunda mañana, a las 22, previo al estreno de La voz argentina, el nuevo tanque con el que el canal buscará seguir liderando el prime time. Además, luego de la presentación del concurso artístico animado por Marley, Telefe ofrecerá ViajeChef, el trip de Roberto Funes Ugarte, responsable de conducir a quien haya resultado ganador de MasterChef Celebrity.

Desafío asesorado

Según pudo saber LA NACION, Claudia Villafañe y Analía Franchín, ganadora y subcampeona de la edición anterior respectivamente, estarán presentes en el gran set de Telefe, ubicado en la localidad de Martínez. Ambas asesorarán durante un minuto a cada uno de los finalistas, buscando trasladar sus experiencias en un momento donde los nervios suelen jugar malas pasadas.

Barbarossa y Dalmau tendrán el complejo desafío de elaborar un menú de tres pasos : entrada, plato principal y postre, ante la mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los eximios chefs que han ido guiando a los concursantes a lo largo de los casi 90 episodios de la temporada.

Si querés llorar…

Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa se abrazan al conocer que son los finalistas de MasterChef Celebrity Adrian Diaz (c) - Telefe

Si algo marcará la definición del certamen es el clima de emoción que se vivirá durante las dos jornadas. Los finalistas estarán acompañados por algunos de sus seres queridos, quienes los apoyarán en estas instancias decisivas. Según trascendió, se esperan algunos momentos de especial emoción: Barbarossa perdió a su madre en agosto del año pasado y Dalmau vive en Los Ángeles, lejos de su familia, pero construyendo su vida en pareja en los Estados Unidos.

Con testimonios grabados y con la presencia de familiares y amigos en el estudio, los finalistas vivirán dos jornadas con los nervios de la competencia y la emoción a flor de piel.

Además, para alentar a sus excompañeros, darán el presente casi todos los concursantes de la temporada. Flavia Palmiero y Mariano Dalla Libera no serán de la partida porque se encuentran en la ciudad de Miami y Alex Caniggia decidió no participar. Vale recordar que el controvertido participante no se presentó a una “Gala de eliminación”, razón por la cual el jurado decidió eliminarlo de la competencia. “Para aclarar nuestra posición, Alex no se presentó y no hay ninguna causa que justifique como en otros casos que él no esté acá con nosotros. Nos parece que como jurados teníamos que tomar una decisión y lo más lógico que sea quien no se presenta sin causa tiene que abandonar el certamen”, justificó Martitegui en la gala emitida el domingo 6 de junio.

Perfil bajo

Santiago del Moro es una pieza clave dentro del formato. La elección del conductor fue un acierto de producción, a partir de una decisión que buscó empatizar solvencia profesional, llegada al público y sobriedad.

A lo largo de las dos temporadas, el animador no buscó sobresalir por sobre los participantes o, incluso, descollar más que el jurado. Medido y con el tono justo, apeló a generar climas, mediar cuando los aires estuvieron caldeados y organizar el juego. El buscado segundo plano habla de su sentido común a la hora de elegir dónde ubicarse, siendo una pieza esencial del formato. Y, el 13 de abril, hasta se dio el lujo de cocinar demostrando sus saberes culinarios.

Santiago del Moro conduce con sobriedad el éxito de Telefe Gentileza Telefe

Rating

El ciclo siempre lideró en su franja. Muy cuidado por el canal, cuando la agenda deportiva imponía una posible competencia con algún partido disputado por la Selección Nacional de fútbol por la TV Pública, Telefe decidió no emitir el concurso de cocina.

Acaso las mediciones de la última semana sirvan para graficar el fenómeno que genera el formato con números inusuales en la actual televisión. Entre el lunes 14 y el martes 22 de junio, incluyendo la “Gala de eliminación” del último domingo, el rating más bajo fue de 22,2 puntos y el más alto de 23,6 puntos, alcanzado el miércoles 16. El promedio resultante de la última semana es de 22,2 puntos.

Rebeldías

Si algo caracterizó a la segunda temporada es la osadía de algunos concursantes, menos sumisos que quienes participaron en la edición anterior. En ese sentido, Alex Caniggia, fiel a su propio personaje, llamó la atención desacatando órdenes o, directamente, sin presentarse para grabar. Desde hacía semanas, el jurado lo venía observando y era esperable su eliminación. Aunque, hay que decirlo, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, era sumamente funcional al show.

La actriz Claudia “Gunda” Fontán fue protagonista de varios desaguisados. El último 20 de mayo trascendió, a partir de una información vertida en Intrusos, que la participante habría espiado recetas en su celular (algo no permitido por reglamento) en un alto de la grabación del programa, situación descubierta por María O’Donnell, quien habría denunciado la irregularidad ante la producción del certamen.

Algo peor sucedió el martes 1° de junio cuando las cámaras mostraron a Fontán colocando en su plato una salsa que se le había caído al piso, algo inadmisible en términos de higiene culinaria. Esa noche, la participante negó lo sucedido, aunque, al día siguiente, reconoció la situación y confesó sentirse angustiada y avergonzada.

El jueves 10 de junio, cuando los participantes debían preparar un mismo plato en tándem y que tuviese exactamente el mismo sabor y textura, Fontán descolló porque no comentó a sus compañeros su técnica de glaseado. Finalmente, la actriz fue despedida del juego en un atípico miércoles de eliminación.

¿Fueron los participantes de la segunda temporada más rebeldes que los de la primera? A simple vista, se podría afirmar tal cosa. Aunque, como el programa lleva un minucioso trabajo de edición posterior a la grabación, una posibilidad es que la decisión de la producción haya sido desenmascarar las jugarretas de los participantes con miras a sacar ventaja con mecanismos non sanctos.

Otra de las características de esta temporada fue la falta de cumplimiento de los jugadores en no adelantar intimidades del programa ni resultados. En diversas oportunidades, algunos han “spoileado” instancias futuras, ya que cada episodio se graba con casi un mes de anticipación a su salida al aire. Ya sea por un fallido o por empañar la competencia, desde el 22 de febrero pasado, cuando se estrenó la segunda temporada, varios concursantes adelantaron situaciones. La última en hacerlo fue Barbarossa, quien, en la última emisión del programa PH, podemos hablar, comentó que tenía que preparar un menú de tres pasos para la final. Luego, en sus redes sociales, se desdijo, pero ya era tarde.

El jurado revelación

Damián Betular, chef patissier del Palacio Duhau Park Hyatt, fue conformando un personaje atractivo que lo llevó a despegarse y convertirse en una de las figuras de MasterChef Celebrity. Lejos de aquel hombre tímido de los comienzos televisivos en Bake Off, fue ganando confianza y animándose a desarrollar una personalidad desinhibida que le permitió divertirse con los participantes hasta bailar y cantar ante la mirada de todos. Su histrionismo se complementa muy bien con el carácter de sus compañeros Donato de Santis y Germán Martitegui, todos profesionales de excelencia que han volcado sus saberes al juego.

Carmen Barbieri

Debido a la complicación en su cuadro de Covid-19 y a permanecer internada en como farmacológico durante varios días, la actriz ingresó al juego luego de su recuperación y cuando ya la competencia llevaba varias semanas. A pesar de ser una buena cocinera, sus habilidades no fueron suficientes y el jurado la despidió en la “Gala de eliminación” que se emitió el domingo 16 de mayo.

Federico Bal, hijo de Barbieri y participante de la temporada anterior, le entregó el delantal blanco cuando su madre ingresó al juego. Además, Bal conduce After Hour junto a Dolli Irigoyen, una suerte de revancha entre los eliminados de MasterChef Celebrity, que se emite en las plataformas sociales de Telefe.

ViajeChef es otro de los espacios satélites que acompañan al certamen. El viaje, que se convierte en una agradable entrevista, es animado por Roberto Funes Ugarte, quien oficia de chofer del vehículo que traslada al eliminado de MasterChef Celebrity hasta su casa. El último recorrido de la temporada será con el ganador o ganadora de esta temporada.

Participantes de la segunda temporada

La primera edición del certamen contó con un elenco muy bien seleccionado. Para la temporada que está a punto de terminar, se apeló al mismo criterio: figuras diferentes entre sí, nombres muy populares y otros sorpresivos, en un delicado equilibrio entre los habilidosos y los mediáticos. Los concursantes que participaron de la segunda temporada fueron Carmen Barbieri, Juanse, Flavia Palmiero, Gastón Dalmau, Dani La Chepi, Andrea Rincón, Cae, Candela Vetrano, Georgina Barbarossa, María O’Donnell, Fernando Carlos, Daniel Aráoz, Mariano Dalla Líbera, Alex Caniggia, Hernán Montenegro, Sol Pérez.

¿Tercera temporada?

Si bien se espera que haya una nueva temporada del certamen, lo cierto es que aún no hay nada definido para que eso suceda durante 2021. En caso que Telefe decida volver a poner en pantalla al programa durante este año, la idea sería que la tercera edición estuviese en el aire no más allá de octubre, mes en el que debutó el formato el año pasado. Andrea del Boca, Santiago Maratea, Jésica Cirio, Mauro Szeta, Rodrigo Noya, Rodolfo Ranni y Migue Granados son algunos de los nombres pensados para integrar el nuevo staff de jugadores.

Si bien el primer listado corre por cuenta de la productora BoxFish, responsable del ciclo, el visto bueno final lo dan las autoridades de Telefe. Seguramente, cuando la actual temporada llegue a su fin, el canal se expresará al respecto. Lo cierto es que, ya sea en lo que resta de este año o en el primer trimestre del próximo, los fanáticos de MasterChef Celebrity contarán con una nueva temporada para disfrutar. A Telefe, las hornallas le generaron números de rating por encima de la media y, como es sabido en la industria del entretenimiento, los éxitos nunca se abandonan.