La hermana de Claudia Fontán apuntó contra la producción de MasterChef Celebrity: “No les importa nada más que el rating”

La participación de Claudia Fontán en MasterChef Celebrity no pasó inadvertida. La Gunda fue eliminada el miércoles en el desafío de preparar hamburguesas típicamente norteamericanas, y así quedó afuera de integrar el cuarteto semifinalista que quedó conformado por Sol Pérez, Candela Vetrano, Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa.

Su eliminación generó una catarata de tuits cuando los espectadores del exitoso reality de Telefe manifestaron que la actriz debió haber sido expulsada del programa a comienzos de junio, cuando protagonizó el debatido episodio del tofi, cuando juntó la preparación del piso y la puso en su plato final, para luego mentirle al jurado. Días después de esa debatida noche, su hermana, Alejandra Fontán, apuntó contra la producción del ciclo en un posteo del 6 de junio que comenzó a trascender este jueves por la eliminación de su hermana.

Alejandra explicó cómo es la dinámica del programa, y habló de una manipulación en la edición de esa emisión que causó tanta controversia. “¡Que se sepa! ¡Despertemos por favor! ¡Es un reality que además es grabado y editado, y lo hacen de la manera que se les canta para que provoque efecto en la audiencia y hacer 25 puntos de rating!”, escribió Alejandra en un posteo con la imagen de su hermana con el delantal blanco.

“Los participantes preparan dos platos siempre, uno de esos platos el jurado lo prueba una hora antes. Por eso lo que nosotros vemos son mesadas limpias con un solo plato. ¡Ya lo degustaron!”, reveló en un extenso descargo que recibió el aval de la Gunda, quien le dejó corazones en uno de sus comentarios. “Ya sabían todos que la torta tenía lo recogido del piso, pero les sumaba hacer la actuación para que todos lo vean porque eso era pico de rating”, añadió, y habló de lo agotada que estaba su hermana en la filmación de MasterChef.

“Ellos te hacen un buenito o un villano a su antojo, cortan partes y ponen las que quieren. ¿Alguien se imagina lo que produce en los participantes estar en un reality? Juegan con tus emociones y llega un punto que actúas como nunca pensaste que lo harías”, sumó.

“Gunda hacía un mes que no dormía”, continuó Alejandra. “[Es] el típico quiebre emocional que suma al juego que los recolectores de rating persiguen. En cuanto a la producción, por 25 puntos de rating son capaces de matar a la madre o provocar esto en las redes (que les encanta). Siempre fue así en todos los realities. No les importa defenestrar a quien sea. Incluyendo a los participantes con trayectoria intachable pero que quedan al servicio de los caprichos de la producción. No les importa nada más que sus 25 puntitos”, apuntó.

La Gunda protagonizó un episodio duramente cuestionado por los espectadores - Fuente: Telefe

Asimismo, Alejandra le dedicó unas palabras al jurado conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis: “¡No se coman todo lo que ven, que el jurado por sus cucarachas reciben órdenes de la cabina de producción para que hostiguen, digan, hagan a favor del culebrón! Ellos también son carne de cañón. Hubo muchas cosas que pasaron en las grabaciones que nadie las vio y otras que fueron un collage de edición”, aseguró sobre el ciclo que conduce Santiago del Moro y que finaliza el próximo jueves 24.

La sanción que recibió Claudia Fontán en MasterChef - Fuente: Telefe

Recordemos que la Gunda comenzó a ponerse a la audiencia en contra cuando debió preparar una Banoffee Pie, una preparación clásica de la cocina británica -la favorita de Lady Di- con base de galletitas machacadas, bananas, crema y un dulce conocido como tofi. Ese dulce fue lo que le trajo problemas a la actriz ya que, en el apuro por presentar su plato, se le cayó la bandeja al piso, y se la vio juntando la preparación para incorporarla en el Banoffee que terminó presentando.

Así quedó conformada la semifinal de MasterChef Celebrity tras la eliminación de Claudia Fontán: Candela Vetrano, Georgina Barbarossa, Gastón Dalmau y Sol Pérez Gentileza Telefé

Al momento de hacérselo probar al jurado, Betular le preguntó si la preparación había estado en el piso, pero ella lo negó en más de una ocasión. “Te juro por Dios que no”, dijo. Al día siguiente reconoció su error y pidió disculpas, aunque recibió una sanción que muchos consideraron leve. En su posteo, Alejandra Fontán también reconoció que su hermana le mintió al jurado, pero se lo atribuyó al agotamiento. “Lo que pasó, hasta una mentira sostenida infantil como las que cuando éramos chicos sosteníamos ante la maestra (cosa que ella hoy se ríe y no lo puede creer) fue el quiebre emocional”, añadió. Algunos comentarios le señalaron a Alejandra que fue su hermana quien decidió ser parte del programa, ante lo que ella respondió que no sabía en qué se estaba embarcando, y que no volverá a hacerlo.

El miércoles, Fontán se despidió en buenos términos del jurado y de sus compañeros. “Después del episodio que hubo podría haber dicho ‘listo, me voy’, pero me la banqué, me quedé y cociné, y creo que mi mejor proceso lo hice a partir de eso”, expresaba la Gunda.

LA NACION