Eliminada de MasterChef Celebrity, Carmen Barbieri confesó quienes son sus favoritos

Carmen Barbieri es la última eliminada de MasterChef Celebrity. Apenada por dejar la competencia pero feliz por haberse animado al desafío, la capocómica confesó quiénes son sus favoritos dentro del certamen: “Creo que la final es entre Alex (Caniggia) y Georgina (Barbarossa)”.

“Yo sé cocinar, lo hago como ama de casa y me encanta. Además estudié con el Gato Dumas, para mí es como una terapia. Pasa que el jurado pretendía otras cosas, otros sabores. El último plato fue una fusión de algo que aprendí en París pero no les gustó”, comentó Barbieri este lunes en el living de Flor de equipo, el programa de Telefe que conduce Florencia Peña.

Tras asegurar que se veía con un pie afuera del reality, la actriz explicó las razones: “Me imaginé que me iba porque la devolución de la semana anterior no había sido mala pero me habían dicho que no estaba a la altura. Yo probé lo que hice y la guarnición estaba perfecta, era bien francesa pero no gustó”, volvió a repetir.

La artista destacó luego lo importante que fue sumarse a este desafío tras su experiencia con el Covid-19. “Los productores me ofrecieron estar en la tercera temporada porque no me recuperaba del Covid, pero yo quería entrar ya. Para mí estar en esta competencia fue un éxito, me siento ganadora. Poder haber llegado, aguantado tantas horas parada, ponerme a la par de mis compañeros… Sigo recibiendo de los productores mensajes hermosos: que me van a extrañar, que estaban felices que haya pasado con todo el esfuerzo que eso implica. Yo lo hice feliz, con muchas ganas”, reveló emocionada.

Mientras bromeaba con abrir un restaurante que se llame A la Carmen, Barbieri confesó qué es lo que más va a extrañar del certamen. “Me llevo grandes compañeros. Esto es una competencia que todo el mundo quiere ganar pero no había envidia, ni broncas, hay un gran compañerismo. Los voy a extrañar”, señaló Carmen y aclaró que Georgina es su favorita.

“Creo que la final es entre Alex (Caniggia) y Georgina (Barbarossa). Con Georgina somos hermanas. Alex me robó una crema pero lo perdono porque me divierte mucho”, lanzó mientras advertía que con los que menos química tuvo fue con los más jóvenes del ciclo: “Gastón (Dalmau) y Cande (Vetrano) están en la de ellos, no tenemos cosas en común para compartir. No he tenido grandes charlas con ellos. En cambio, con Georgina, no paramos de hablar. Juanse me hace reír mucho, es muy cariñoso. Amo a La Chepi y a María O’ Donnell, que me ayudó mucho también”, concluyó.

