Sofía no entendió la consigna y el jurado fue demasiado duro. Crédito: Gentileza Telefe

30 de octubre de 2020 • 01:09

Era una de las mejores de MasterChef Celebrity, pero con el correr de las emisiones fue cayendo en desgracia. Sofía Pachano, actriz e hija de Aníbal, supo ganarse su lugar en el concurso gastronómico. Su llegada no fue de las más esperadas, pero entre ollas y picante logró quedar entre las favoritas.

Pero el sueño se terminó, y hoy lucha por la continuidad desde abajo. A su criticada performance del lunes, que la llevó al "jueves de los peores" (arrastrando con ella a Analía Franchín y a Leti Siciliani), se sumó la pobre performance de la última emisión, que la disparó directamente al domingo de eliminación.

La cuestión era sencilla, pero no tanto: se trataba de hacer pizzas dulces. Es decir, sobre la masa tradicional incorporar diferentes ingredientes, como frutas, dulce de leche, crema, etc. Ahí radicaba la dificultad para todos, menos para Sofi, que ni siquiera alcanzó a ese punto. No se sabe si no entendió bien la consigna, o se quiso pasar de original, pero lo que presentó ante el jurado era cualquier cosa menos una pizza.

En lugar de la masa, que sus compañeros se encargaron de revolear y revolear, Pachano hizo una base de cookies, que le valió la condena del jurado. De arranque nomás aclaró que no era masa de pizza, porque lo que buscaba era "imagen". Igualmente no la perdonaron, especialmente Donato de Santis: "¿Para qué hacemos un esfuerzo en traer a un campeón del mundo de la pizza para que diga alguna cosa si después traés una galletita o galletota? La tarea era hacer una pizza con variantes, pero esto no tiene nada de pizza". Y cuando Damián Betular quiso saltar en defensa del resultado, Donato se sacó: "Esto no es la tarea de hoy, ustedes siguen defendiendo lo indefendible".

"A veces me hacen mal las formas -le contestó Sofía llorando-, te veo enojado y te quiero complacer, no me gusta que pase esto. Tengo muy baja tolerancia de frustración". Pero el cocinero no se conmovió ni un poco: "No estoy enojado. Estoy defendiendo un producto que tiene fama internacional. Esto será riquísimo, pero es una galleta".

Un momento tenso que reveló el talón de Aquiles de la participante; un punto débil que, de no mejorar, probablemente sea el que la saque de la competencia.