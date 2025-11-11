MasterChef Celebrity: de la inesperada fricción entre el “Chino” Leunis y Eugenia Tobal, al pícaro ida y vuelta entre Maxi López y Wanda

Comienza una nueva semana en MasterChef Celebrity, y un grupo de famosos está listo para evitar una posible eliminación. Poco después de las diez de la noche, Wanda Nara dio por iniciada otra gala en el reality culinario, y saludó a los participante de la velada. La Reini, Alex “Pelao”, el “Chino” Leunis, Eugenia Tobal, Maxi López, Valu Cervantes, Sofi Martínez, La Joaqui, el Turco Husaín, Ían Lucas y “Cachete” Sierra se presentaron a las estaciones, y la sorpresa fue mayor cuando vieron un decorado que remitía al medioevo.

“Les recuerdo que no solo están en la Edad Media, sino también en la noche de beneficios, los dos mejores platos se llevan medallas, y el peor el delantal negro”, adelantó la conductora, y dicho eso entraron los tres jurados, todos caracterizados todos como salidos de la Mesa redonda del Rey Arturo. Donato de Santis estaba vestido como un juglar, Damián Betular como un caballero, y Germán Martitegui era un rey.

“Hoy vamos a viajar con la mente, a una época que se caracteriza por el feudalismo, el clero, y el campesinado”, dijo Betular, y Martitegui agregó: “Los ingredientes que hoy van a tener a su disposición, van a tener que ver con esta época”. Por último, Wanda concluyó: “Hoy vamos a tener un pequeño desafío con un gran beneficio para el ganador. Aquí hay dos toneles con vegetales, y tendrán que pescarlos usando este pinche. El primero que consiga tres vegetales, será el ganador”. Al momento de pinchar, Tobal se coronó rápidamente.

Temporada de conejos

Al momento de explicar la consigna, Germán detalló que el ingrediente principal de la noche era el conejo, y apuntó: “Van a tener que hacer una comida medieval”. Por su parte, Donato aseguró: “Van a tener una tabla de madera, una cuchara de madera, un cuchillo, dos ollas, un solo cucharón y un tenedor”, mientras que Betular finalizó: “De sus estaciones solo podrán utilizar dos hornallas. Y en caso que quieran utilizar los hornos, los únicos habilitados son los cuatro de la pared. Esto es para vivir bien la experiencia”. Con respecto al beneficio de Tobal, el mismo consistió en que ella era la única en gozar de un conejo ya deshuesado.

Al momento de empezar a cocinar, Wanda Nara notó una tensión entre Eugenia Tobal y el Chino Leunis. El eje del problema, fue que la actriz tiró un peluche a la estación que habitualmente usa el conductor, con el fin de utilizarla ella misma, y eso molestó a su compañero de reality. La conductora les preguntó a ambos si estaba todo bien, y Tobal dijo: “Yo Le ofrecí si quería cambiar a este lugar que es su lugar de cábala, pero ahora no quiere”. Frente a eso, y visiblemente molesto, el Chino retrucó: “Que me saquen de mi lugar porque habían tirado un osito…. Yo soy un tipo estructurado. Esto me da bronca, me desenfoca, y me predispone pésimamente para el comienzo del desafío”.

Con muchos nervios en las estaciones, los participantes comenzaron a cocinar con más dudas que certezas. Las correcciones eran muchas, los platos no muy originales, y pocos parecían lograr el punto al conejo. Y mientras Maxi se focalizaba en su preparación, Wanda decidió acercársele. Desconfiada de las habilidades culinarias de su ex, ella miró el plato, y Maxi la invitó a probar una uva, a la vez que le dijo: “Abrí esa boquita”. Muy tentada, Nara tomó la uva y le contestó: “Maxi no me hagas hacer estas cosas, ¡que estás en cámara!”.

Las devoluciones

Luego de una hora de preparación, llegó la instancia de darle al jurado los platos. La primera en pasar fue Valu Cervantes, con su estofado de conejo, y Donato destacó: “El conejo esta bien cocinado, mucho aroma en este plato”. Ían llevó una sopa de conejo con vegetales, y también recibió numerosos elogios. En su turno, Cachete propuso un guiso de conejo y cebada, pero Martitegui dijo: “Este es un plato difícil. La cebada necesita más tiempo de cocción, está incomible. Está crudo”.

La Reini hizo un guiso de conejo con panceta, y Donato aseguró: “Excelente el cuenco, pero comerlo con el resto es difícil, está un poco pastoso”, aunque Germán sí defendió el plato: “Esta compota pega bárbaro con el conejo”. Sofi Martínez hizo un conejo al Malbec, y Betular opinó: “Este plato genera mucha felicidad en la boca”.

“Me siento bastante confiado” dijo Maxi López, cuando le alcanzó al jurado un conejo con ensalada de uvas y manzana, pero la devolución no fue tan positiva. “Yo me comí una uva, porque me la dio él” dijo Wanda Nara, mientras Martitegui no podía dejar de toser por la cantidad de pimienta en el plato.

El Turco Husaín hizo un conejo al vino tinto, y Donato consideró: “Me gustó mucho la presentación que fue contundente, y el sabor más contundente aún”. Alex apostó por un conejo agridulce de uvas y ciruelas, pero las devoluciones fueron mixtas. La Joaqui elaboró un estofado de conejo al vino tinto, sobre el que Germán sentenció: “El conejo está bien cocido, pero lo que más destaco es tu actitud”.

El ”Chino” Leunis no le tenía demasiada fe a su conejo a la cacerola, y Donato comenzó: “Hay dureza, no hay salsa”. En el final, Eugenia Tobal tampoco fue muy segura con su plato, y Donato apuntó: “Hay sabores que disparan, no están controlados, no llega a aparecer un sabor placentero”.

Al momento de la devolución, la medalla dorada fue para Valu Cervantes, y la plateada para Sofi Martínez. Con respecto al delantal negro, fue el Chino Leunis quien lo recibió.