MasterChef Celebrity: de la mirada indiscreta de Wanda Nara hizo poner colorado a Germán Martitegui a la indignación de Emilia Attias

Este jueves, los participantes de MasterChef Celebrity que tuvieron el mejor desempeño durante las pruebas semanales se enfrentaron a una nueva noche de beneficios, para determinar quiénes de ellos serían los merecedores de las medallas dorada y plateada y quién pasaría directamente a la gala de eliminación.

Al llegar al estudio, se encontraron con la escultura gigante del Monstruo del Lago Ness y con la conductora, Wanda Nara, sin la compañía de los miembros del jurado, que hicieron su aparición luego, vestidos íntegramente como escoceses. En ese mismo momento, Wanda quiso constatar si llevaban ropa interior debajo de sus kilts, y se agachó para mirar debajo de la falda de Martitegui. “No lleva nada, me parece”, dijo, asombrada, despertando las carcajadas de todos los presentes.

El primer desafío que debieron enfrentar no fue culinario sino de fuerza: divididos en dos equipos debieron tirar de una soga. Los ganadores fueron Agustín “Cachete” Sierra, Claudio “Turco” Husaín, la Joaqui y Andy Chango, pero los participantes del equipo contrario no se quedaron conformes con el resultado y aseguraron que los vencedores comenzaron a tirar de la cuerda antes de tiempo.

Con respecto a la prueba culinaria, Damián Betular anunció: “Van a contar con 50 minutos para hacernos viajar a tierras escocesas”. Y Donato de Santis anunció: “Les vamos a pedir que hagan unos huevos escoceses, una ensalada y un aderezo o salsa a base de whisky. Y como somos tres, queremos un huevo cada uno”.

A su vez, Germán Martitegui explicó: “Un huevo escocés es un huevo cocido en su punto justo, en seis minutos, envuelto en carne picada, pasado por harina, pan rallado, panko, y finalmente frito. Al cortarlo tiene que quedar crocante por fuera, en el centro una carne sabrosa equidistante del huevo, y en el centro el huevo con la yema ligeramente blandita”.

El beneficio de los vencedores de la primera prueba es que contaban con tres minutos en los que uno de los perdedores debió asistirlos.

Pero antes de empezar, todos tuvieron la posibilidad de tirar de una especie de tómbola y cada uno recibió beneficios: el Turco, tres minutos de asesoramiento por parte de los miembros del jurado, Susana Roccasalvo consiguió todos los ingredientes sin tener que ir al mercado, La Joaqui comenzó a cocinar cinco minutos antes del resto.

Maxi López, en tanto, se ganó el privilegio de volver a entrar al mercado; Emilia Attias y la Reini contaron con el mercado abierto durante toda la prueba; Cachete ganó un minuto con uno de los jurados para que lo ayuden a la hora de emplatar. Andy Chango fue el único que no tuvo beneficios: consiguió 30 segundos menos que el resto en el mercado.

Si bien la consigna esta vez fue bastante exacta y con poco margen para la creación, no todos obtuvieron los mismos resultados. Una vez transcurrido el tiempo establecido, la primera en pasar al frente con su plato fue la Joaqui, que presentó huevos escoceses con ensalada de acelga, menta, apio, albahaca y manzana, con salsa de whisky, mostaza en granos y miel.

“La salsa y la ensalada están bárbaras, pero el huevo está incompleto tanto por la cocción como por el sabor”, consideró De Santis. Y Betular analizó: “Debería haber sido más fina la capa de carne. El huevo no está totalmente crudo, pero el centro sí”.

Después llegó el turno de Roccasalvo y sus huevos escoceses con ensalada de pepino, espinaca y durazno, con salsa de mostaza, repollo, crema de leche y whisky. “Está bien el punto del huevo y al corte no se te ha roto ninguno. La ensalada es simple y fresca”, indicó Betular. Y Martitegui se centró en la salsa: “Me parece un montón. Le falta algo ácido, algo salado y algo picante, porque se siente el amargor del whisky. Pero, en general, el plato está muy bien y muy sabroso”.

En tercer lugar pasó al frente la Reini, con sus huevos escoceses con ensalada caliente de repollo, manzana y vino, con vinagreta de whisky. Y, a pesar de no tener mucha confianza en su plato, se llevó los elogios del jurado. “Esa compota de repollo con la manzana está maravillosa. Pareciera un poco más alemana que escocesa, pero queda muy bien con los huevos escoceses. Casi estoy como en Edimburgo”, aseguró Martitegui. “Te has transformado en una maestra de las proporciones y los sabores”, sumó Betular.

El Turco, a su vez, presentó huevos escoceses de cerdo y chorizo con ensalada de palta, pepino, cilantro y hojas de apio, con salsa de whisky, mostaza y crema. “La ensalada es maravillosa, muy bien condimentada. Y los huevos están bastante bien, homogéneos. Quizá les faltó un minuto más en el horno”, consideró Donato. “A la salsa le falta un poco de fuerza”, sumó Martitegui.

Inmediatamente después pasó Maxi López, con sus huevos escoceses con ensalada de hinojo, lechuga, pepino, cebolla y frutos secos, con salsa de crema, whisky, miel y mostaza, pero el principal problema fue que presentó un solo huevo, porque se le rompieron varios en el proceso. “Yo lo dejé con dos huevos perfectos y uno quemado. Tenía los tres”, señaló Martitegui, que lo asesoró en la preparación.

“Yo también lo dejé con dos huevos perfectos”, agregó Wanda, entre risas. Y dando por comenzada la ronda de devoluciones, Betular explicó: “Creo que no te ayudó el tamaño. Siempre la proporción del chorizo debe ser no muy menor, pero sí un complemento. Si tenía mucho chorizo, se te iba a romper en la fritura, porque no se compacta”.

Sierra le tenía confianza a sus huevos escoceses con ensalada de perejil, eneldo, repollo y cebolla encurtida, con salsa de whisky, mostaza y crema. Y tenía razón, a medias: “La ensalada y la salsa están muy ricas. Tengo algunas dudas con la carne... Está muy roja. No sé si está cruda o te pasaste con el pimentón. Y hay algunas partes que no están del todo cocidas”, indicó Martitegui.

“La ensalada le queda muy bien”, coincidió De Santis. Y agregó: “Buena proporción de la carne, pero también el color me hace dudar si está cruda o no”. Betular, sin embargo, fue enfático y aseguró que la presentación efectivamente estaba cruda.

Después llegó el momento de Andy Chango y sus huevos escoceses con ensalada verde y manzana dorada, con salsa escocesa. “Es interesante la salsa. Después, faltó para que la carne que envuelve los huevos se cocinara de manera uniforme”, expresó Donato, luego de probar.

“Los huevos te salieron bien, pero llevaría el plato a puntuación cero por la ensalada. Se llama ‘sin ganas’ esa ensalada”, sumó Betular.

Por último, Attías presentó sus huevos escoceses con ensalada de repollo blanco salteado en manteca y salvia, con salsa de crema, whisky, eneldo y echalotes. Y antes de que el jurado probara, explicó que en el mercado, cuando llegó a la heladera en la que se encontraba la carne, solo había salchicha parrillera y chorizo. “Vi compañeros con varios sobres de carne sobre sus mesadas. No voy a dar sus nombres porque los quiero cuidar, pero ya vamos a tener una charla privada”, reveló la participante.”, reveló la participante.

“Me encanta la guarnición. La salsa también está muy bien, pero de los huevos, qué decir. Yo no me animo a probarlos por el color”, explicó Betular. Y Martitegui continuó: “El primer problema son tus compañeros. Y después, como usaste solo chorizo, quedó demasiado fuerte y en este caso, te quedó también crudo”.

“Hiciste lo mejor que pudiste con lo que te encontraste”, sintetizó Donato.

Una vez que terminó la degustación, los miembros del jurado llamaron a Roccasalvo y la Reini, para anunciarles que sus platos fueron los mejores de la noche. Por eso, la influencer se quedó con la medalla dorada y la periodista con la plateada.

Solo faltaba saber quién había presentado el peor plato y, por eso, se había hecho acreedor del temido delantal negro. Para el final, quedaron la Joaqui, Maxi y Emilia, pero quien pasó directamente a la gala de eliminación fue López.