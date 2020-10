Dolli Irigoyen, jurado invitada, les enseñó a hacer carpaccio. Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de octubre de 2020 • 01:01

En su edición del jueves, MasterChef Celebrity recibió la visita de Dolli Irigoyen, toda una autoridad en cuestiones culinarias. "Además de ser cocinera desde hace más de cuarenta años, soy maestra -contó a modo de introducción-, y una de las cosas que más me gusta es enseñar. Y lo que realmente admiro es cuando alguien no sabe nada, sigue la receta y le sale. Esa emoción que siente el otro la siento yo también".

La recepción no pudo ser mejor: "Toqué el cielo con las manos, porque la amo desde que soy chiquita. No solo tengo la posibilidad de conocerla sino de que nos dé una clase. Es como estar en el Colón", dijo Rocío Marengo al inicio. "Me imagino a mi mamá mirando el programa y diciendo: 'Cómo vas a cometer esos errores delante de Dolli", reflexionó Analía Franchín más adelante. Y así todos, o casi todos.

Porque las cualidades para la enseñanza de Dolli no eran exageradas. A lo largo de los 45 minutos que tuvieron los participantes para replicar un plato de carpaccio que ella les mostró en vivo, la cocinera fue mesa por mesa dándoles consejos, incentivándolos y también marcando sus faltas.

Quien parece que no entendió bien cómo era la cosa fue El Polaco. Si bien sorprendió con su trabajo, retrocedió varios casilleros cuando, mientras esperaba su momento, se sentó en su mesada con la mirada perdida, totalmente distraído.

La invitada lo vio desde lejos, e interrumpió la devolución que le estaba haciendo a Roberto Moldavsky para llamarle la atención con el índice alzado y en tono imperante: "¿Puedo decir algo? Bajate de la mesada, porque nunca un cocinero se sienta sobre la mesada en la que cocina". "Ya está, fui, me retó", resumió el polaco apelando a una muestra de adolescencia tardía que, por supuesto, no le sumó ni le sumará en lo que queda de la competencia.