MasterChef Celebrity: dos postulantes quedaron fuera de concurso y Wanda “zafó” de dar un beso

Esta semana, en MasterChef Celebrity comenzó la instancia de repechaje y, tras el primer desafío, Sofi Martínez y Emilia Attias se ganaron el derecho de subir al balcón. Por eso, este miércoles, los ocho postulantes restantes se midieron en una serie de retos con el fin de seguir en competencia, pero uno de ellos, el que tuvo el peor desempeño de acuerdo al criterio del jurado, quedó fuera de competencia.

El primer desafío que debieron afrontar fue rellenar seis huevos, que ya estaban previamente hervidos y enfriados, con algunos de los ingredientes con los que contaban en sus estaciones. La principal dificultad de la prueba estuvo en el tiempo con el que contaron: apenas ocho minutos.

Otra dificultad, que unos pudieron sortear con facilidad y otros no, fue tener que pelarlos, porque al estar fríos la cáscara se encontraba muy adherida. A los que más les costó, como a Julia Calvo, Luis Ventura, Rusherking y Esteban Mirol tuvieron tanta dificultad que no pudieron cumplir la consigna. Por eso, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis solo probaron aquellos platos que contenían el número indicado de huevos y no los que tenían menos. El ganador resultó Ariel Puchetta, que ganó un beneficio que sería revelado minutos después.

La prueba principal fue replicar un plato que se encontraba debajo de una misteriosa campana. Además, cada uno de ellos tenía escondida en su estación una imagen que representaba a uno de los cinco sentidos: a Esther Goris, Ventura, Puchetta y a Evelyn Botto les tocó la vista, mientras que a Mirol, Rusherking, Walas y a Calvo, el gusto.

Solo aquellos tuvieron la suerte de que les tocara el pin del ojo tuvieron el privilegio de ver el plato que debían replicar. Los otros, solo pudieron probarlo. Puchetta, al ser el ganador del minidesafío, fue el único que pudo hacer las dos cosas.

A pesar de que todos tenían que replicar el mismo plato, esta vez no contaron con los ingredientes necesarios sino que tuvieron tres minutos para ir al mercado, apelando a su memoria sensorial. Además, el jurado les anunció que no iban a poder prestarse ingredientes.

Pero, a pesar de que todos tenían en claro que solo podían manejarse con lo que habían sacado del mercado, Walas pasó por la estación de Calvo para pedirle especias. y fue inmediatamente obligado por Donato a devolverle a la actriz lo que había tomado. Y, por supuesto, muchos terminaron copiándose de Puchetta, el beneficiado de la noche.

En rigor, lo que debían presentar era un lomo envuelto en jamón crudo, croûte, puré de coliflor, salsa demi glacé, zanahorias y chauchas baby. Una vez concluido el tiempo establecido, el primero en pasar al frente para que el jurado pudiera apreciar y degustar su preparación fue Walas.

Lo único que logró replicar el líder de Massacre de la receta original fueron las zanahorias y las chauchas. En lugar de coliflor utilizó repollo, y en vez de lomo, peceto. “Está muy lejos. Debo salvar esta zanahoria, porque le damos la bienvenida a la zanahoria bien glaseada en este programa”, consideró Donato.

Y Betular resaltó el exceso de ajo e indicó: “El plato está cayendo a un precipicio, a un abismo de no coincidencias. Y hay una pobre zanahoria glaseada que lo está sosteniendo”.

Luego llegó el turno de Botto, que mientras realizaba su preparación le pidió un beso a Wanda Nara, quien condicionó su pedido a la devolución del jurado. Además, la actriz y cantante prometió que si entraba al concurso le pedía matrimonio a su novio, Federico Bal.

En su caso, al menos en el aspecto visual, el plato se parecía bastante al original, solo que en lugar de puré de coliflor, presentó un puré de papas y no lo regó de salsa. “El lomo está excesivamente jugoso. Está bien el tamaño, pero la croûte no es croûte. La parte estética del puré engaña bastante; es un muy buen puré de papas, pero debía ser de coliflor. Y las verduras están bien trabajadas, están bien cocidas. Pero a la zanahoria se le ven las líneas de tierra, está como recién cosechada”, expresó Betular. “Soy bastante rústica”, admitió Botto, quien también acusó a Wanda de haberla distraído con muchas charla. “Y eso que no te besé”, le respondió la conductora.

“El plato sorprende positivamente. Estéticamente refleja lo que viste. En el mercado había una pila gigante de coliflores y ninguno agarró uno”, se sorprendió Martitegui. Todavía faltaba saber si la crítica de Donato también sería positiva, para que se diera finalmente el anunciado beso entre la aspirante a concursante y la conductora.

“Te manejaste bien en la cocina, pero no tan a fondo. Te faltaron muchas cosas como el jamón, la croûte... Está a la mitad”, consideró el chef italiano, mientras que Wanda exclamaba: “¡Zafé!“.

Antes de que pasara Calvo, Betular y De Santis le vendaron los ojos a su compañero del jurado, para que “experimentara él también la sensación de probar sin ver”, haciendo referencia a las críticas que la actriz hizo sobre Martitegui tras ser eliminada del certamen. “Nos llevábamos mal, ahora nos llevamos bien”, aseguró la actriz, quitándole peso al asunto.

“Difícil la experiencia. La carne está un poco seca. El puré está bien, aunque no es coliflor. La zanahoria está un poco cruda, pero la salsa ayuda”, expresó Martitegui, con expresión adusta. Y Donato completó: “El aspecto es bastante parecido, sobre todo en la salsa. A la zanahoria le faltó un poco de cocción. Hay un buen sabor, pero hay contraste en las texturas”.

“La zanahoria está cruda. Falta el croûte y el jamón crudo. El puré es medio de puchero”, agregó el maestro pastelero.

Después, pasó Goris, que confesó no estar muy segura del punto de cocción de la carne. “Al igual que el otro día, se ve una muy buena estética. La salsa no es igual, pero la hiciste. El puré no es una nube como nosotros amamos, pero está bien. La carne, que está sin el jamón, podría haberse cocinado un poquito más”, señaló De Santis, luego de probar.

“Me gustó”, resumió Betular. Y Martitegui indicó: “Coincido con la parte estética. Me llama la atención que no hayas visto bien el puré, porque si hubieras hecho el mismo despliegue de puré en el plato que viste hubiese quedado mejor”.

Rusherking presentó un puré de papas y un plato sin salsa, y cosechó críticas diversas. “El punto del lomo es raro, le falta cocción. También faltaron la croûte y el jamón. El puré de papas está bastante sedoso. Para no haber visto el plato original, la paleta de colores está muy bien, pero le falta”, consideró Betular.

Esta vez, Martitegui no estuvo de acuerdo: “Para mí el punto de la carne está bien y el puré también. Los puerros están tiernos, pero la zanahoria está cruda”.

Pucheta cometió un “error imperdonable” para los miembros del jurado: decoró su plato con una flor. Y cuando se lo recriminaron, el cantante señaló que el plato original tenía pétalos de caléndula, algo que evidentemente ni Martitegui ni Betular habían notado.

“El punto de la carne está muy bien y la croûte es muy parecida. Sos el único que tomó el fondo de carne del mercado y lo utilizó. Con el coliflor hubiese sido espectacular. Ese es el talón de Aquiles del plato, pero en líneas generales está muy bien”, indicó Martitegui luego de probar el plato.

“En este tipo de carne, con este gramaje, el horno no es un buen aliado porque uno pierde el control, pero el resto está muy bien”, observó Betular.

Luis Ventura pasó muy confiado, pero la estética de su presentación claramente dejaba mucho que desear. El presidente e APTRA agregó un portobello y dejó el piolín con el que envolvió la carne. Además, rellenó el lomo con clara de huevo y cebolla. “Hoy sí es un auténtico Ventura. Todo está bien, pero hay exceso de todo”, sintetizo el maestro pastelero.

Mirol, por último, explicó que se dio cuenta al probar que el plato llevaba jamón, pero no lo encontró en el mercado y por alguna extraña razón utilizó kétchup en la salsa y en el puré. “El punto de la carne me gusta, pero la salsa no era de aderezos. El puré está tamizado, así que por suerte algo te quedó de tu estadía acá”, expresó Betular. Donato, a su vez, también elogió la ejecución del puré y el punto de cocción, pero aseguró que le faltaba condimento.

Después de deliberar, los miembros del jurado llamaron primero a Rusherking y a Puchetta y les anunciaron que los suyos habían sido los dos mejores platos de la noche, pero que, sin embargo, uno solo subiría al balcón. El elegido fue el líder de Ráfaga, que junto a Attias y Martínez quedó de este modo a un paso de la gala de regreso.

Pero todavía faltaba el momento de la despedida. A diferencia del programa anterior, dos postulantes quedaron fuera de concurso, por haber tenido el peor desempeño: Ventura y Mirol.