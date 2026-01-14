MasterChef Celebrity, el repechaje: de la incómoda propuesta de Wanda Nara a Rusherking al reproche de Esther Goris a Damián Betular

Este martes, MasterChef Celebrity dio por comenzada una de las instancias más esperadas: el repechaje. Diez famosos, algunos ya expulsados del juego y otros novatos, comenzaron a medirse en una serie de desafíos con el objetivo de volver o comenzar a formar parte del plantel oficial que sigue peleando por ser el campeón de esta temporada.

La primera sorpresa fue que no todos los eliminados aceptaron volver al ciclo conducido por Wanda Nara para luchar por una plaza. De los rostros conocidos, la última eliminada, Emilia Attias, Julia Calvo, Walas, Luis Ventura, Esteban Mirol y Sofi Martínez fueron los únicos que se prestaron al juego.

Como reemplazo de algunos de los demás (Eugenia Tobal, Alex Pelao, Diego “Peque” Schwartzman, Jorge “Roña” Castro, Valu Cervantes y Momi Giardina) hicieron su aparición famosos de distintos ámbitos y para todos los gustos: la consagrada actriz Esther Goris; la locutora, cantante y actriz Evelyn Botto; el cantante de cumbia Ariel Puchetta, y el rapero Rusherking, que cuenta con el “atractivo” especial de ser el exnovio de la China Suárez, la enemiga número uno de la conductora.

La primera prueba que debieron enfrentar fue en duplas, y el encargado de elegir los equipos fue Walas, que ganó un desafío de puntería que le brindó ese beneficio. Como compañera, el líder de Massacre eligió a Botto, y a los demás los ubicó estratégicamente: a Attias con Martínez, a Calvo con Ventura, a Goris con Puchetta y a Mirol con Rusherking.

La consigna, esta vez, fue la misma para todas las duplas: realizar dos platos principales, uno con pechuga de pollo y otro con carne picada de cerdo como proteína principal, que incluyan, además, su propia guarnición y su propia salsa. Cada participante de la dupla debía ocuparse de uno de los platos, pero a los 15 minutos debían cambiar de estación y hacerse cargo de la preparación de su compañero.

Ya en la instancia del mercado quedó en claro que los “históricos” corren con ventaja con respecto a los nuevos, que no estaban al tanto de dónde estaba cada ingrediente y en algunos casos no llegaron a hacerse de todo lo que necesitaban para preparar sus recetas. Goris, por ejemplo, no encontró los huevos ni el pan rallado, pero Sofi y Emilia fueron generosas y les cedieron lo que necesitaban.

Los cambios obligados de estación arrojaron resultados desparejos. Algunas duplas supieron comunicarse y no tuvieron inconvenientes pero otros no corrieron con la misma suerte: al volver a su lugar, Rusherking encontró una sartén totalmente quemada por Mirol y debió empezar todo de cero. Por suerte para ellos, los últimos 15 minutos tuvieron permitido cocinar juntos.

Pero cuando el joven rapero intentaba volver a encarar su preparación, recibió la visita de Wanda, que sin rodeos disparó: “¿Qué opinás de la relación de tu ex con mi ex [Mauro Icardi]?“.

Sin apartar su mirada de las hornallas, Rucherking respondió, con una media sonrisa: “La verdad es que yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomás. Vos tenés otras cosas ahí”.

“Solo me quedó una mudanza ahí, pendiente”, señaló Nara, y le propuso ir junto a ella a Turquía a buscar sus pertenencias a la casa que Icardi ahora comparte con la China. “Si querés, te segundeo”, respondió el músico, algo incómodo.

Una vez transcurrido el tiempo establecido, la primera dupla que pasó al frente para que Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui degustaran sus dos platos fue la conformada por Goris y Puchetta. La actriz presentó albóndigas de cerdo con verduras salteadas con salsa de crema y vino blanco, y el líder de Ráfaga, pollo a la cazadora con papines salteados en romero y manteca.

“En el plato de Esther hay una elegancia que no sé si es de primeriza o de persona a la que le gusta comer. El plato es demasiado hondo, pero contiene la salsa, hay colores y las cocciones están todas muy bien”, consideró Donato, luego de probar el plato de la actriz de La leona. Y con respecto a la presentación de Puchetta, indicó: “Sos el participante al que vi más pulcro y concentrado en lo que va del programa. Hay un muy buen sabor y buena textura”.

Al momento de degustar las preparaciones, Betular se quejó por la presencia de romero, un ingrediente que, según explicó, no es de su agrado, al igual que el ají. La respuesta de Goris fue tajante: “¡Qué paladar limitado tenés, Betular!“.

Sin embargo, el maestro pastelero no tuvo mayores críticas: “Un buen primer día de trabajo. Las albóndigas están muy bien, la salsa había que haberla evaporado un poco más. Después, el romero es muy invasivo, pero está muy bien usado”. Y Martitegui agregó: “Felicitaciones. Son dos muy buenos primeros platos. Este es el piso, traten de seguir subiendo”.

Luego llegó el turno de Walas y su musaka de zucchinis y cerdo con canela, y Botto, que preparó una suprema de pollo a la napolitana con puré de batata y zanahoria. “Es la musaka de Halloween”, expresó Martitegui con sorna. Y Betular explicó: “Le falta más humedad y repetir las capas. Lo que sí está bien es la bechamel, está cremosa. El resto no”.

“La napolitana tiene buena fritura. Los cherrys están bien, brillosos, pero le hubiera puesto más queso”, indicó luego el pastelero, sobre el plato de Botto. “Es un puré de batata con pedazos de zanahoria semicruda”, afirmó Martitegui. Y Donato agregó: “Walas, la idea es buena. Me encantó la canela”.

En tercer lugar, se prestaron a la devolución del jurado dos caras conocidas del concurso: Emilia y Sofi. La actriz de Casi Ángeles preparó albóndigas con salsa ponzu y arroz blanco, y la periodista deportiva una pechuga de pollo marinada con salsa de miel, limón con puré de batata y wasabi.

“¡Guau! Me gusta la idea de las albóndigas y de la salsa. Queda muy bien. Quizás todo en el mismo plato con la misma salsa hubiese quedado más rico", indicó Martitegui, luego de probar el plato preparado por Attias. Y, sobre el de Martínez, indicó: “Es una pechuga con puré, pero hay cosas que me sorprenden: el cuadriculado, el dorado perfecto, y la mejor salsa que has hecho”.

“El plato del pollo es simple y está excelentemente ejecutado. El otro plato, embadurnado con la salsa que también está excelentemente ejecutada, hubiese estado genial. Los sabores están muy bien”, sumó Betular. Y De Santis agregó: “Les hizo bien dejar el concurso por un tiempo. Esos platos gritan más que una revancha”.

Inmediatamente después, pasaron Ventura -con su pechuga de pollo con verduras salteadas- y Calvo, con su medallón de picada de cerdo con papas y salsa brava. “Luis, el pollo de un lado está superseco, porque se quemó, y del otro está muy comestible. Y Julia, excelente la ejecución de esta hamburguesa. Está rústica, casi excede el plato y está al borde de la elegancia. Ambos son platos generosos”, expresó De Santis.

“Yo estoy bastante contento, porque si recordamos los ñoquis de Luis, los tres ajos crudos en un plato, esta presentación de esta pechuga con esta salsa y esos detalles de los tres zuchinis me hace sentir orgulloso. El problema es la pechuga, pero el resto está muy bien. Y con el otro plato, me pasa al revés: si lo hubieras sumergido más en la fritura, tendría una corteza que haría que no se rompa”, indicó, a su vez, Betular. Y Martitegui fue contundente: “Todo lo que no me gusta de los dos, hoy no está acá. La verdad es que han ido aprendiendo y evolucionando. Me emociona”.

Para el final quedaron Rusherking con un pollo a la crema con puré de zanahoria, y Mirol con sus albóndigas de cerdo con papas fritas. Y Betular indicó, luego de la degustación: “Esteban, las papas fritas están muy bien. El sazón de la albóndiga está muy bien, pero están un poco crudas en el centro. Hubiese ayudado cocinarlas un poco más en la salsa, porque se hubiese terminado de cocinar e impregnado de sabor. Y acá, le falta pimienta, pero hay una linda presentación. Pero estoy contento con este inicio”.

“Estos dos bolones de carne cruda... Quizás si en vez de dar vueltas por tantos programas de televisión hubieses practicado algunas recetas estarías cocinando mejor”, disparó, a su vez, Martitegui, en referencia a las críticas que Mirol realizó a los miembros del jurado y a la conductora luego de abandonar el programa. Y aunque el periodista quiso darle un abrazo en señal de tregua, el chef se negó. “Falta práctica, falta concentración. Vos sabés lo que está mal y lo que está bien, no hace que yo te lo diga. El cerdo crudo puede traer triquinosis. Contraste mucho con la sutileza del otro plato, que tiene un puré muy sutil. Yo hubiese evitado esos pedazos de tomillo que están crudos y son difíciles de comer”, agregó.

“Este repechaje promete chispas y magia. A ponerse las pilas que el camino es largo”, indicó Donato. Después de deliberar, los tres miembros del jurado decidieron que solo Attias y Martínez subieran al balcón para no tener que enfrentarse a los desafíos del miércoles.