MasterChef Celebrity: la emoción de Germán Martitegui por el plato de El Polaco

Germán Martitegui expresó su emoción por una preparación sencilla pero bien realizada

La primera emisión de MasterChef Celebrity dejó algo muy claro: Germán Martitegui es el jurado más severo del trío de especialistas. Todos los participantes le acercaban con mucho temor sus platos al exigente chef y, en la mayoría de los casos, sus palabras eran de reprobación. Por ese motivo, fue una verdadera sorpresa cuando Ezequiel "el Polaco" Cwirkaluk logró destacarse con una preparación que conmovió a Martitegui.

Miembro del grupo rojo, el cantante fue el encargado de uno de los platos principales del menú grupal. Mientras su equipo debatía sobre quién se repartía cada preparación, el músico expresó: "¿Me dejan hacer el arroz con pollo a mí, que me sale bien? Yo pensé en un plato familiar porque es algo con lo que me siento cómodo, y lo hago una vez por semana porque a mis hijas les encanta".

Finalmente llegó la instancia en la que el jurado debía evaluar su preparación. El Polaco les acercó el arroz con pollo y comentó: "Con este plato no sé si la voy a romper, pero voy a quedar bien". Cuando los especialistas lo probaron, se mostraron satisfechos. Donato de Santis consideró que el preparado fue "honesto y lindo, de los mejores que probamos hoy", pero la devolución que más sorprendió, por la emoción de sus palabras, fue la de Martitegui.

Luego de probar el arroz, Germán expresó: "A mí me emocionan cosas de la comida que a veces no tienen que ver con la comida en sí. Tenía una opinión de tu plato cuando lo vi, pero después contás que se lo hacés a tu familia. Y a veces la comida es más que lo que está en el plato. Eso me emocionó mucho, y ahí cambia la percepción que tengo de lo que hiciste".

Santiago del Moro, que percibió lo mucho que le sucedió a Martitegui con esa preparación, no dudó en celebrar el trabajo de Cwirkaluk y agregó: "Se emocionó con tu plato, lo emocionaste con un arroz con pollo, y eso merece un aplauso". Antes de retirarse, y muy contento con los elogios, el músico concluyó: "Logré emocionar a uno de los jurados, así que me voy contento".

