26 de octubre de 2020

El domingo Patricia Sosa fue la participante eliminada de MasterChef Celibrity (Telefe). La cantante tuvo dificultades con los tres desafíos culinarios de la noche, con el pescado como el protagonista de sus fallidas creaciones. Los jurados la despidieron con emotivas palabras y se animaron a hacer algunas confesiones.

Junto a Federico Bal, la artista quedó en la cuerda floja y afrontó con mucha entereza la decisión de los expertos de dejarla afuera del reality de cocina. "Es obvio que ustedes dos nos presentaron los peores platos de hoy, nos dejaron un gusto amargo en todo sentido", anticipó Donato de Santis.

Luego de que el chef anunciara que la cantante era la eliminada, Sosa expresó conmovida: "No me sorprende la decisión, creo que es justa, mis compañeros se merecen quedar. Disfruté mucho. No me voy a poner mal, todo se capitaliza".

04:22

El primero en reconocer que le costaba despedir a la cantante fue el conductor, Santiago del Moro: "Es muy difícil porque te respeto, te admiro, te quiero y fuiste una gran cocinera, solo fallaste hoy". La artista eligió responderle en el idioma que más disfruta: la música, y cantó a capella uno de sus hits más emotivos, "Adiós".

Mientras interpretaba la canción a puro sentimiento los participantes y los jurados no pudieron evitar que se les llenaran los ojos de lágrimas. "Qué lindo verte así, con esta alegría. Trajiste luz a este programa", confesó Donato de Santis.

Después fue el turno de Damián Betular, quien no dudó en reconocer la admiración que siente toda su familia por la cantante: "Cuando era chico, mi mamá ponía tu CD y te escuchaba mientras ordenaba la casa y te tenía muy presente. Nunca creí tener la oportunidad de compartir algo con vos".

Germán Martitegui, por su parte, dejó de lado las exigencias gastronómicas y demostró que también estaba particularmente conmovido: "En tus platos, aunque había fallas técnicas, se veía tu amor, tu pasión y ese talento que tenés para todo en la vida".

Sosa agradeció las palabras de cada uno de los expertos que integran el temido panel y enfatizó: "No me emociono perdiendo una competencia, me emociono con una palabra de amor, y me llevo unos amigazos preciosos". Finalmente resumió con tres adjetivos su experiencia como participante del certamen: "Excitante, estresante y vertiginosa".