MasterChef Celebrity: Patricia Sosa es vegetariana pero le tocó cocinar carne Crédito: gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2020 • 01:18

Una regla de oro a la hora de cocinar es ir "tanteando" el plato a medida que se hace. Probar, saborear, ver cómo está de gusto, averiguar qué le falta o qué le sobra. Ahora, ¿qué pasa si toca cocinar carne y uno es vegetariano? Patricia Sosa lo averiguó en su primer desafío de MasterChef Celebrity.

La elección a ciegas de los ingredientes del plato llevó a la cantante a enfrentarse a unas mollejas, plato prohibido en su alimentación. Profesional en cada aspecto de su vida, Patricia siguió adelante y consiguió un plato que llamó la atención del jurado: "De nombre le puse 'Mollejas vírgenes' porque nunca las probé. Fue todo a ojo", explicó.

No solo el resultado fue más allá de lo esperado, sino que llamó la atención de Donato de Santis, que quiso saber más sobre la decisión de vida de la participante. Patricia abrió grandes los ojos y avisó "¿En serio querés que te cuente la verdad?". Luego de esa introducción prosiguió: "Un día subí a un cerro muy alto, fui a hacer un avistaje de luces, de seres de otro plano. Cuando bajaba de ese lugar tan alto, la bruma me tapaba de la mitad del cuerpo para abajo, era muy difícil bajar. Entonces, pensé: 'Dios mío, que se ilumine algo porque nos vamos a caer'. En eso, una luz se posó en el camino, frente nuestro, y nos guio hasta la salida. Entonces la señora contactada se dio vuelta y me dijo: 'Deberías dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía'. Y no comí nunca más".

Con lo justo, Patricia quedó entre las salvadas de la noche del martes y avanzó en un espacio que, aunque bastante alejado de su zona de confort, la encuentra cómoda y competitiva.