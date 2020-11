Christian Sancho contó cómo fue su llegada a la estación Retiro.

La historia de Christian Sancho desde su nacimiento en Rosario, y el largo camino que alegrías y tristezas que atravesó hasta instalarse en Buenos Aires como figura del espectáculo es bien conocido. Pero no lo es tanto sus primeras sensaciones al llegar a la capital.

El entorno de MasterChef Celebrity le brindó la oportunidad de relatar por primera vez, su llegada a Retiro, recreando el sandwich que compró en la estación para poder tener algo en el estómago: "Hoy agradezco poder comer lo que quiero, pero a veces pasa que cuando uno viene del interior llega sin un mango, y comer cuesta".

Como la consigna era reversionar una receta con milanesa, el reemplazo de Vicky Xipolitakis decidió apostar a la nostalgia, y hacer un viaje hacia el interior para recrear aquel sabor, que fue más simbólico que gastronómico.

"Sentí que lo mejor que podía hacer era, como dijiste vos Dolli, cocinar desde el corazón, por eso me fui a mi abuela, a mi vieja, y a ese sandwich que me comí en Retiro aquella vez". Y mientras el jurado se repartía las porciones y lo probaba, el actor continuó con sus recuerdos: "Aquel sandwich tenía solamente lechuga y tomate, por eso también traté de ponerle algunas de esas cosas que a uno le gustan y que probé en otros lugares, como palta y cebolla morada".

Dolli Irigoyen fue la más sorprendida por la propuesta, y especialmente por los huevos: "¿Cocinás huevos duros normalmente?", y la respuesta fue indudable: "Es lo único que me sé hacer, me gustan para desayunar con una tostada". Enseguida, la cocinera explicó el porqué de su pregunta: "Aprecio una buena cocción de huevo, sin todo ese borde negro que se hace cuando se cocina más tiempo y es desagradable. Este está impecable. Me encanta como trabajás, con la prolijidad y serenidad, acá tenemos un estupendo sandwich de milanesa. Pero no cumple con el cometido de hoy: la innovación".

Así, a pesar de los elogios y del apoyo, Christian se fue derecho al "jueves de última chance". Y aunque todavía no pudo mostrarse en un cien por ciento, siempre ha estado en el límite de la excelencia. Vicky puede dormir tranquila.