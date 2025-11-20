MasterChef Celebrity: en la gala de eliminación, Damián Betular se hartó de los chistes con doble sentido de Wanda Nara y Maxi López

Este jueves, los participantes de MasterChef Celebrity que tuvieron el peor desempeño durante esta ronda se enfrentaron a una nueva gala de eliminación. Pero, como esta semana fue dedicada al jurado, el reto que debieron enfrentar para conseguir su permanencia en el programa fue muy especial.

Al entrar al estudio, Julia Calvo, Eugenia Tobal, Maxi López, Alex Pelao, Evangelina Anderson, Walas, Ian Lucas, La Reini, Valu Cervantes, Susana Roccasalvo y La Joaqui -que estuvo ausente en las pruebas por problemas de agenda- se encontraron con una misteriosa caja en cada una de las estaciones y con la presencia de la conductora, Wanda Nara, y de un solo miembro del jurado: Damián Betular.

Esa presencia sirvió de pista para lo que les esperaba. Si en días anteriores habían tenido que replicar platos de Donato de Santis y Germán Martitegui, ahora le había llegado el turno al maestro pastelero. En concreto, lo que los 12 participantes debían preparar era una cookie gigante, y debajo de las cajas tenían todos los ingredientes necesarios para elaborarla. Cada uno, contó, además, con un trozo de la cookie original, para que pudieran copiar el diseño y probar el sabor. Al pasar por la estación de su exmarido, Nara quiso comer su trozo de galletita, pero López pudo evitarlo tras un llamativo forcejeo.

Pero el reto sumó una nueva dificultad: los participantes esta vez no contaron con la receta. Tanto las cantidades como los distintos procedimientos para la preparación estaban en “la cabeza” de Betular. “Cuando Wanda de comienzo a la prueba, yo voy a recorrer el estudio compartiendo en voz alta las recetas que van a necesitar para preparar esto”, advirtió el jurado.

Y lo anunciado, ocurrió: con un megáfono, el pastelero fue dando precisiones sobre la preparación y los 12 participantes fueron trabajando al unísono, primero la masa y luego el toffee. Sin embargo, cuando se cumplió la mitad del tiempo establecido, Betluar dijo estar demasiado cansado de gritar y la conductora repartió copias de las recetas.

Uno de los principales inconvenientes que encontraron fue que no todos tuvieron espacio en el abatidor: Walas debió dejar su preparación afuera y uno de los participantes colocó mal su bandeja y la puerta quedó abierta. Roccasalvo fue quien se dio cuenta y se vio obligada a acomodar todas las preparaciones, invirtiendo parte de su tiempo. Por suerte, todos terminaron la prueba, pero no todos quedaron conformes con el resultado.

La primera participante en pasar al frente para que el jurado deguste su cookie gigante fue Tobal. “La ganache está perfecta, el toffee, también. Me da lástima que no hayas llegado a la estética porque tenías una buena base para poder hacerlo”, observó Betular. Y De Santis agregó: “La cocción está bien, pero lo encuentro un poquito de sobreamasado”.

Después, llegó el turno de Maxi López. Apenas el exfutbolista apoyó la caja en la que debían entregar cada cookie en la mesa del jurado, Martitegui tomó un trapo y empezó a limpiarla. “¿Comiste la cookie de Betular?“, le preguntó la conductora al participante, mientras los miembros del jurado probaban su preparación. ”No, casi te la comés vos. Pasaste y casi te la comés“, le respondió con picardía el padre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

“¿En todos los capítulos van a tener algo de doble sentido ustedes?“, reprochó Betular. Y, esquivando el tema, Nara indicó: “Vos sabés que yo soy gran compradora de tus cookies”. Al escucharla, el pastelero no pudo contener la risa. “Bueno, comprar...”, disparó, dando a entender que Nara no desembolsaba un peso en su negocio. Y para enmendar un poco la situación, agregó: “Nos mandamos cosas”.

Luego, Martitegui tomó la palabra e indicó: “Este jurado coincide en que hay un error técnico en la masa que hace que haya quedado muy bien. No sé si animarme a decir que mejoraste la receta de Betular... No es una réplica, es una libre interpretación que salió bien”.

“La ganache está en un punto perfecto, el punto del caramelo y el maní, también. Me molesta que hayas sido tan tacaño de no llegar al borde”, agregó el maestro pastelero. Después de probar la galletita elaborada por su exmarido, Wanda cerró la devolución: “La verdad es que estoy muy orgullosa. Pensé que hoy te despedíamos del país. Superaste las expectativas que todos teníamos en tu receta dulce”.

En tercer lugar, pasó Julia Calvo. “La ganache está bien. Creo que el chocolate estuvo demasiado expuesto al calor y la masa está bien cocinada, pero está a mitad de camino”, señaló De Santis, tras probar su galletita. Betular, a su vez, notó que no le había puesto manteca de maní.

Cuando llegó el turno de Cervantes, pasó confiada al frente porque considera que la pastelería es su fuerte. Sin embargo, al probar la galletita que preparó, Betular señaló que le hubiese gustado que estuviese más cocida, y agregó: “Lo de arriba, no está mal, pero te tenía mucha fe”.

La Reini, que meses atrás lanzó su propia línea de cookies, tenía miedo de la devolución del jurado. Y cuando Wanda le preguntó cómo le iba con ese emprendimiento, aprovechó para explicar: “No es mío. Yo hice una colaboración y por lo que se vende por mes, me llevo un pequeño porcentaje. En realidad presto mi cara. Yo no cocino las cookies”.

“En mi opinión, la masa está un poco pasada de cocción. Están los pequeños tropezones con sabores que uno va encontrando; lástima que no hayas llegado hasta el borde”, consideró Martitegui. “Pocas cosas peores en el mundo que mucha masa y poco toffee”, sumó Betular. La infuencer reveló que había “enloquecido” con el desafío. Y entonces, Wanda le recomendó: “Tenés que encontrar tu eje. Si yo tengo que elegir entre todas las chicas jóvenes a mi sucesora, te elijo a vos”.

Walas también pasó muy nervioso al frente y anunció que su presentación era “rústica”. La falta de lugar en el abatidor tuvo su consecuencia lógica: al abrir la caja, Betular se encontró con el toffee líquido y derramado por afuera de la galleta. “De masa, es más un polvorón. Es como un alfajor de maicena: seco. La ganache, el toffee y el maní están bien. Le falta orden a lo de arriba”, señaló el pastelero, luego de probar.

Inmediatamente después, llegó el momento de Roccasalvo, que durante el procedimiento se quemó cuatro de sus dedos. “Hay una buena masa. A mí me gusta un poco más cocida, está bien dorada. En pastelería, es como una cadena: cuando una cosa de tantas sale mal, es difícil camuflarlo. Entonces, cuando pierde estructura el toffee, empieza a arrastrar la manteca de maní, la ganache, la frambuesa y pasan estas cosas”, explicó Betular.

Alex Pelao aseguró que se sintió confiado, porque tenía cerca a Valu y le había servido como referencia. Al probar su preparación, de hecho, De Santis encontró ciertas similitudes con la de la modelo. “Un poco densa la crema de maní y está demasiado cocida la masa”, indicó el chef italiano. A Betular, de todos modos, le gustó la forma de la masa y el horneado.

Anderson presentó la cookie más “estética”. “Está muy bien. Tiene un poco de exceso, en comparación a la que mostramos, en manteca de maní, en toffee y en ganache, pero la mayoría de las cosas están cremosas. Buen trabajo”, sintetizó Betular.

Luego, pasó Ian, y también se llevó los elogios de Martitegui. “Me gusta la masa y el orden que le pusiste a los toppings. Y me gustó mucho, pero mucho el toffee”, señaló. Pero Betular no fue tan benévolo: “Para mí, está rara”.

Para el final, quedó la Joaqui y, en su caso, hubo coincidencia entre los miembros del jurado: “Está muy bien”, indicó De Santis, con la venia de sus colegas. “Tiene muchos puntitos, pero para mí hay algo que resta, que es el punto del toffee. Es una versión Joaqui de la cookie”, indicó Betular, que, quizá por tratarse de una receta personal, en este programa se mostró más exigente que nunca. Y Martitegui cerró: “Para mí, es la masa más parecida a la original”.

Solo faltaba saber cuáles participantes se habían asegurado la permanencia en el programa gracias a su desempeño y quién quedaba fuera de competencia.

Después de deliberar, los jueces llamaron a Tobal, López, Aderson y Cervantes para anunciarles que habían logrado las mejores performances. Luego, hicieron pasar al frente a Ian, la Reini, la Joaqui y Julia Calvo y les avisaron que seguían en concurso.

Martitegui, De Santis y Betular estuvieron de acuerdo en que Roccasalvo, Walas y Alex Pelao eran los que habían tenido el peor desempeño, pero decidieron que quien debía abandonar MasterChef Celebrity era el líder de Massacre.