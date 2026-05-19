Tafí Viejo, verdor sin tiempo: de qué trata la serie más premiada en los Martín Fierro

Tafí Viejo, verdor sin tiempo se convirtió en una de las grandes revelaciones de la noche de los Martín Fierro al posicionarse entre las producciones más reconocidas de la ceremonia. La ficción realizada mayormente en Tucumán se convirtió en una de las grandes protagonistas de la gala.

La miniserie que puso al aire elnueve y estrenada originalmente en Flow obtuvo tres de las seis estatuillas para las que estaba nominada: mejor ficción, mejor dirección para Eduardo Pinto y mejor actor para Luciano Cáceres. Su principal rival, La voz ausente, obtuvo dos galardones: mejor actriz (Gimena Accardi) y mejor autor/guionista (Roma, Meira, Zicanelli, Álvarez y Custo).

Dirigida por Pinto y escrita junto a Gabriel Macías y Natalia Torres, la producción relata una historia de romance, tensiones sociales y secretos familiares que se mezclan en un escenario profundamente ligado a la identidad tucumana.

La trama se centra en Ana, una joven que llega desde Buenos Aires para resolver asuntos vinculados a unas tierras de su familia. Lo que parecía un viaje breve termina cambiando por completo su vida cuando conoce a Mauro, un taficeño perteneciente al mundo ferroviario. Entre ambos nace una intensa historia de amor que despierta viejos conflictos entre las familias, y quedan en evidencia sus diferencias de clase y heridas del pasado que toman el protagonismo.

A medida que avanza la historia, la serie profundiza en los vínculos familiares, las tradiciones y el peso de la memoria en una comunidad marcada por la historia ferroviaria, en un cruce entre drama romántico y retrato social.

En este sentido, uno de los aspectos más destacados de la producción es su fuerte identidad local. La serie se filmó durante ocho semanas en distintos puntos de Tucumán, especialmente en Tafí Viejo, donde se utilizaron escenarios reales como talleres ferroviarios y parajes naturales de la provincia. Tucumán se convierte así en un personaje más dentro de la historia.

La serie reunió a una destacada cantidad de actores, técnicos y realizadores de la zona, algo que fue celebrado durante la gala de este lunes. El elenco está encabezado por Laura Grandinetti, Emanuel Rodríguez, Luis Machín, Liliana Juárez, Sergio Prina, Juan Palomino, Daniel Elías, Luciano Cáceres, Lautaro Delgado y Paloma Contreras.

Cáceres se quedó con el Martín Fierro a mejor actor gracias a su participación especial en la ficción. Al subir al escenario, el artista dedicó emotivas palabras al equipo y a la provincia. “Quiero agradecer a Aptra, a todos los que hicieron Tafí Viejo, a toda la ciudad de Tafí Viejo de Tucumán. Es una ciudad increíble que tiene el poder de la yunga, el poder de la historia de los trenes, el poder de los cítricos y una gente maravillosa”, expresó.

El actor también agradeció a Eduardo Pinto y al equipo de guionistas, y destacó la importancia de que la producción llegara a la televisión abierta. “Me enorgullece un montón que esta serie se haya pasado por elnueve”, señaló. Además, agradeció a sus compañeros de terna y concluyó: “En estos tiempos en que la educación no está siendo muy valorada, le quiero agradecer a mis maestros que me enseñaron todo”.

Tras recibir el premio a mejor dirección, Pinto remarcó, por su parte, la importancia de haber podido desarrollar una producción audiovisual desde el interior del país. “Gracias al equipo técnico, a los actores tucumanos, que en un 70% trabajaron en la serie; es una serie federal que habla de nosotros. Necesitamos producir ficción, necesitamos contar nuestras historias, necesitamos que la Argentina recupere la producción audiovisual; todo país tiene que crecer contando sus virtudes y conflictos”, resaltó el realizador.

Tafí Viejo, verdor sin tiempo está compuesta de seis capítulos de aproximadamente 50 minutos y puede verse actualmente a través de la plataforma Flow.