MasterChef Celebrity: Ernestina Pais y Joaquín Levinton admitieron que tuvieron un romance

Comenzó como un rumor, muy productivo para una tercera edición de MasterChef Celebrity falta de fuegos artificiales. La timidez del casting mantiene a esta temporada volando a ras del piso, sin que se produzcan mayores chisporroteos, a diferencia de los anteriores. Ni siquiera los cambios de caras y nombres aportaron sazón, por eso: revolver la olla del pasado siempre es una buena receta.

Hace un mes ya se había coqueteado en el programa con la idea de una historia de amor oculta entre Ernestina Pais y Joaquín Levinton, amigos de la vida y hoy contendientes televisivos. Ninguno de los dos había dicho demasiado, al punto que tuvieron que salir sus compañeros a conjeturar sobre la temperatura corporal de aquella historia.

Para cortar por lo sano, y mantener vivo el asunto, Santiago del Moro aprovechó este lunes que tenía a los dos protagonistas de la historia y fue directamente al grano: “Ahora que los tengo juntos quiero saber la verdad: ¿Cuál es la posta?”.

Mientras Ernestina luchaba con una pasta de boniato y manzana que se negaba a espesar, decidió aportar detalles que disiparan todas las dudas presentes sobre el episodio: “La posta es que somos amigos desde hace más de 25 años, y en algún momento uno está aburrido mirando una película y la cosa cambia… Fue hace muchos años, muchos años de verdad. La pasamos genial porque somos muy amigos. Pero ahora cero, ahora ya nos damos asco”.

Con franqueza, misterio y algo de humor para patear la pelota afuera apenas pudo, la participante minimizó aquello, aunque al mismo tiempo reconoció que los rumores eran ciertos. Obviamente Del Moro no se iba a quedar tranquilo, y fue por el otro 50% de la historia de amor. Levinton también estaba en problemas con unas albóndigas con salsa y papas rejilla (que terminaron siendo el peor plato de la noche), pero así y todo se sorprendió por las declaraciones de Ernestina: “”¿Nos damos asco? No me imaginé que era tan así. Pasaron 30 años, imaginate. Fue simplemente un touch and go”.

Que son amigos, son amigos, de eso no hay duda. Sin embargo, lo que llamó la atención es que el músico no le dedicara algún otro comentario a su compañera. Al contrario, se lo vio molesto con la situación y, contra todo lo que se podía esperar del otro lado de la pantalla, Joaquín dio un volantazo brusco para empezar a hablar de Paula “La Peque” Pareto: “”Me aferraría a la Peque en cualquier situación. Me transmite seguridad, admiración, honestidad, humildad, todas las virtudes del ser humano”.

Mientras la aludida con una sonrisa decidía seguir con lo suyo, demostrando además de todos los calificativos de su compañero, el de la timidez, Levinton explicó enseguida: “Una de las cosas más lindas que me ha pasado en este certamen, y aquí me voy a poner serio, fue conocer a una persona tan fabulosa como la Peque”. Eso y decir “no revuelvan el pasado”, es más o menos lo mismo.

En una “noche de picada” -aunque el resultado final haya tenido mucho más que ver con las tapas españolas-, Ernestina, Joaquín, Pareto, Mery del Cerro, Tomás Fonzi y Denise Dumas se dividieron en dos equipos para poder seguir adelante en el certamen.

¿Levinton es egoísta? 🤔 Reviví lo que le dijo Betular⬇️ #MasterChefArgentina https://t.co/KRGuHaCGLy — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) February 15, 2022

Luego de una devolución a medio camino, que dejó más dudas que certezas, el jurado tuvo que decidir entre “un grupo con muchos altibajos y muy difícil de evaluar” y otro con “varios problemas, no funcionaron como grupo”.

Sin entusiasmo, fueron Del Cerro, Pareto y Levinton quienes pasaron al miércoles de beneficios. ¿Y Ernestina? Bueno, parece que los dichos de él tan bien no le cayeron porque no solo cuestionó el fallo al grito de “injusticia”, sino que minutos después le “pegó de lo lindo” a su supuesto amigo del alma: “Se colgó a las dos compañeras. Las albóndigas de Joaquín eran una porquería. Cuando se está cayendo el ascensor, él va para arriba”.