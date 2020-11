Masterchef Celebrity: Iliana Calabró quedó eliminada del reality

Iliana no superó la prueba de los Croquembouche Crédito: Telefe

La quinta gala de Masterchef Celebrity encontró a siete participantes en la cuerda flojo. El Turco García, Sofía Pachano, Natalie Pérez (en reemplazo del Polaco), Cristian Sancho (suplente de Vicky Xipolitakis),Iliana Calabró, Fede Bal y Boy Olmi debieron soportar la carga del temido delantal negro, en una prueba que a todos les resultó de una complejidad enorme.

Pánico a los profiteroles

Una mantel negro se expandía sobre la mesa y escondía los ingredientes que iban a ser necesarios para la receta de la jornada. Allí los recibió el jurado, integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Dolli Irigoyen, en reemplazo de Germán Martitegui. Muy seria, cuando le preguntaron si iba mostrar la "maldad" del chef, ella respondió: "No es maldad, es justicia".

Ante la mirada algo asustada de los participantes, Santiago del Moro anunció que esa noche iba a marcar "un antes y un después en la competencia". Y dicho eso, descubrieron la mesada que reveló una gigantesca cantidad de dulces. Donato anunció entonces: "Hoy van a replicar un postre que ha deleitado los paladares de la nobleza francesa. Hoy serán los arquitectos de la cocina. Estoy hablando de una Croquembouche". Luego Betular procedió a mostrarles un ejemplo de ese postre terminado, en el que la estrella son los profiteroles.

El desánimo fue generalizado entre los participantes, y Bal aseguraba que se sentía frustrado antes de empezar. Por su parte, Iliana recordaba: "He hecho esto para mi papá, pero una versión más modesta. A él le encantaban los profiteroles". El que procuraba mantener el espíritu arriba era Boy, que aseguraba que a pesar de las dificultades, todos llegaban a lograr los objetivos propuestos. Finalmente, antes de comenzar el proceso de preparación, Betular les dijo sobres los profiteroles: "Esto es una obra arquitectónica mezclada con pastelería".

Los participantes comenzaron la ambiciosa prueba, y demostraron sufrir mucho la exigencia propuesta por el jurado. Muchos se quemaron con el caramelo, las mezclas les significaron dolores de cabeza, y hasta el más mínimo error frustraba sus planes. Y el sufrimiento se prolongó hasta que finalmente Del Moro anunció que el tiempo se había terminado.

Sorpresas para bien, y para mal

Visiblemente molesto por la desprolijidad de todas las cocinas, Betular comentó: "Viendo sus mesas, nadie lo logró. Entonces vamos a evaluar lo que pudieron hacer, y no lo que debieron hacer". Y dicho eso, llamó al Turco para probar su plato. Con relleno de crema pastelera a la que combinó con choolate, el deportista logró la aprobación del jurado, y Dolli fue quien más lo felicitó.

Sofía Pachano reconoció dificultades, aunque los resultados fueron también muy favorables. En la vereda opuesta, Boy no llegó a entusiasmar a los especialistas, y Dolli le aconsejó: "Te vi muy alterado, pero lo peor que pudiste hacer, fue escuchar al gallinero de arriba todo el tiempo, en lugar de leer la receta. Sos un tipo riguroso, y si hubieses seguido los pasos y las indicaciones que te dimos, estoy segura que hubieras superado mejor la prueba".

Uno de los que sufrió especialmente fue Fede Bal, que también se encontró con muchas dificultades con sus profiteroles. Sin embargo, en la devolución recibió palabras de aliento. Natalie Pérez también fue aplaudida por los especialistas, y Dolli recalcó: "Rescato tu buena onda, tu humor en la cocina, la energía que tenés, y la crema que está muy rica". Ante esas palabras, Natalie no pudo contener sus lágrimas de emoción.

Cristian Sancho, en su debut en una gala de eliminación, también sorprendió a los jurados. Si bien reconoció que era la primera vez que cocinaba algo dulce, Donato se mostró gratamente sorprendido por el resultado: "El profiterol tuvo lo crujiente en la boca, todo lo que pedimos, está ahí". Menos complacidos se mostraron los chefs con el plato de Iliana Calabró, que les supuso una decepción, y sobre el que Dolli opinó: "Este resultado me descoloca. Me tocó el de queso crema con chocolate, no lograste un relleno rico para el profiterol, estabas demasiado desenfocada". Por su parte, Donato concluyó: "Todavía tengo un sabor amargo en la boca".

Finalmente, los jurados procedieron a destacar los platos de Sofía, Natalie y Cristian, como los mejores de la noche. En el polo opuesto, el de Iliana resultó el menos logrado, y por ese motivo, se convirtió en la nueva expulsada de Masterchef Celebrity.

