MasterChef Celebrity: la desilusión de Dani La Chepi con Daniel Aráoz

En el miércoles de los mejores en MasterChef Celebrity se cocinaron pastas a dúo. Es decir, los seis participantes en competencia se dividieron en tres grupos, teniendo que ponerse de acuerdo en dos preparaciones que fueran idénticas, en preparación, presentación y sabor.

Dani “La Chepi” estaba entusiasmada con la receta de sorrentinos que compartiría con Daniel Aráoz, no tanto por la pasta sino por la salsa de “tomate y albahaca, la única que sabe hacer mi mamá y que a mí me gusta. Otra duda, la espinaca mi vieja la cortaba y la ponía en el sartén para no hervirla”. El pulgar arriba de Germán Martitegui al método reafirmó su confianza.

Y parece que nomás estaba muy rica porque el jurado se deshizo en elogios. “Estoy muy contenta. Vieja, esto sorrentinos son para vos”, dijo la influencer entre feliz y emocionada. Igualmente algo se veía venir, porque minutos antes había abierto el paraguas: “Espero que el señor aplastador de masa freezada, por lo menos haya hecho un buen trabajo”, en relación a su partenaire y al hecho de que el puntaje de ambos se promediaba entre los dos platos.

Y, si podía salir mal, salió mal. Porque la devolución de lo hecho por el actor fue nefasta. Todo lo que La Chepi había hecho bien, Aráoz había hecho mal. A medida que el jurado expresaba su desilusión y su disgusto la sonrisa de la participante se transformaba en mueca. No sirvieron las excusas, la mirada de ella lo dijo todo. “Esperemos que nos salvemos, nada más”, cerró La Chepi, pero de la alegría del principio ya no quedaba nada.

LA NACION