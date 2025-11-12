MasterChef Celebrity: la noche de terror de Germán Martitegui, que empezó asustado y terminó atragantado con un carozo

Este martes, los concursantes de MasterChef Celebrity con peor desempeño durante las pruebas semanales se midieron en una nueva gala de última chance para intentar zafar de la eliminación. Al llegar al estudio, lo encontraron ambientado como el set de una película de terror; en rigor, de It: Bienvenidos a Derry, la nueva serie de HBO basada en el universo macabro creado por Stephen King. Sin embargo, no fueron ellos los que se asustaron.

Es que mientras Germán Martitegui les explicaba que dentro de los globos rojos que estaban dentro de cada estación había una tarjeta que definía qué debían preparar, Damián Betular le pinchó el propio globo que el chef tenía en sus manos, sorprendiéndolo de tal manera que hasta hubo un grito de terror y un saltito de espanto.

Luego, sí, cada uno de los participantes fue revelando si la preparación que tenían que preparar era dulce o salada. Todos, en realidad, debían presentar un pionono desde cero, y esta vez no debieron ir al mercado, sino que contaron con todos los ingredientes para realizarlo.

Preparar la masa, como era de esperarse, fue una de las instancias que más dificultad les presentó: a pesar de contar con las indicaciones de los jueves, Susana Roccasalvo agregó la harina a la preparación antes de tiempo y Emilia Attias y Wallas no tuvieron en cuenta la temperatura del horno, pero por suerte fueron “salvados” a tiempo por Martitegui.

Cuando promediaba el tiempo establecido, la conductora, Wanda Nara pasó por las estaciones con un manojo de globos y los fue explotando, un poco para desconcentrar y otro poco para asustar a los participantes que se encontraban en plena faena.

Andy Chango y Momi Giardina formaron parte del equipo de los que debieron preparar un pionono dulce, y como estaban en estaciones contiguas, aprovecharon para realizar la preparación al mismo tiempo y con los mismos ingredientes.

Miguel Ángel Rodríguez casi destroza su masa al despegarla del papel manteca, pero gracias a la asistencia de Betular pudo rescatarla. A Marixa Balli le ocurrió lo mismo, pero no contó con ayuda para solucionarlo.

Pero ellos no fueron los únicos que tuvieron contratiempos a último momento: a Attias se le cortó la crema diplomata, una mezcla de crema pastelera y crema Chantilly y debió comenzar de nuevo. Al retrasarse, Emilia casi no llega a entregar, pero Roccasalvo se acercó a ayudarla para que pueda al menos presentar algo. A varios, además, se les dificultó el proceso de enrollar la masa con el relleno.

Transcurridos los sesenta minutos establecidos por la producción, la primera en pasar al frente para que Betular, Martitegui y Donato de Santis probara su plato fue Calvo. La actriz preparó un pionono salado de atún, tomates y pimientos asados con salsa toné.

“Es muy compacto, homogéneo, se siente el gusto de la salsa”, indicó el chef italiano luego de probarlo. “Me gusta mucho el uso del eneldo. Te quedó muy bien la presentación. Hoy está muy bien”, coincidió Betular.

Luego pasó Rodríguez, que presentó un pionono relleno de crema diplomata, merengues y frutos rojos, la misma preparación que realizaron casi todos a los que les tocó la opción dulce. “¡Qué bien te quedó el pionono! ¡Qué bien te quedó la diplomata!“, señaló la preparación Betular. Sin embargo, no todos fueron elogios: el pastelero cuestionó la presentación.

Evangelina Anderson hubiese preferido realizar la versión dulce, pero el azar indicó lo contrario, y la exvedette preparó un pionono de atún, tomates y pimientos asados. Lo primero que hicieron los jueces al verlo fue cortarle los extremos que sobresalían del plato. Una vez conformes con la presentación, procedieron a probarla. “Es bondadoso, tiene un rico sabor, pero le falta un poco de humedad”, consideró Donato. “El pionono está muy bien, tiene ese color doradito que a mí me gusta. El plato, la presentación y los ingredientes me parece que están todos muy bien”, agregó Martitegui.

Ventura también presentó un pionono de atún, tomates y pimientos asados y al probarlo, Martitegui se atoró y tuvo que esconderse detrás de la escenografía en medio de un ataque de tos. Una vez repuesto, le preguntó al periodista de espectáculos: “¿Tiene carozo la aceituna?“. La respuesta afirmativa les dio a todos un indicio de lo que había pasado.

De Santis, a su vez, indicó que al pionono le faltó un poco de cocción y le recomendó que “acelere el paso” porque si no iba a quedarse atrás del resto. Y Martitegui señaló que al relleno le hubiese venido bien huevo duro, un elemento que hasta el día de hoy Ventura tenía prohibido por haberlo usado en exceso durante el concurso. “¿Qué quieren que haga? ¡Soñé con los huevos! Me cortaron las piernas“, indicó el periodista, que esta vez consideró que era mejor no incluirlos entre los ingredientes para que no lo tomaran como una afrenta a los jurados.

Marixa Balli caminó sonriente hacia el frente, pero no muy confiada de su presentación. “¡Qué navideño!“, señaló Betular al ver el pionono bañado íntegramente en crema pastelera y regada de frutillas, merengues y arándanos. ”La diplomata está sedosa, no tiene ni un grumo. Está un poco excedida arriba. Da más vittel toné, pero te quedó bárbara", agregó el pastelero. Y Martitegui sumó que el pionono estaba muy aireado y que estaba bien de sabor, pero indicó que “debía ser redondo y esto es como un óvalo”.

Luego, llegó el turno de Andy Chango, que a diferencia de sus compañeros, decidió agregarle a la preparación dulce una mermelada casera de arándanos (que también le “preparó” a Giardina, para que pudiera usarla). Al llegar hasta la tarima de los jurados, Martitegui criticó que haya llevado una porción y no el pionono entero. “Creí que había que presentar una porción, como siempre”, se defendió el músico y actor.

Sin embargo, luego le llovieron los halagos: “El sabor es espectacular”, indicó Martitegui. Y agregó: “Tiene frescura, frutos del bosque, glamour”.

“Cuando algo que cocinamos contiene pequeñas burbujas de aire, y ese aire explota en el paladar e invade con sus sabores, es lo que pasa con tu preparación”, afirmó De Santis. “Es una caricia de vainilla y frutos rojos”, cerró Betular.

Inmediatamente después pasó Giardina, convencida de que iba a recibir una oleada de elogios similar a la de su predecesor, porque habían trabajado en equipo. Su percepción era acertada. “Estoy preocupado. No sé si la pieza de Andy se cortó de acá”, indicó De Santis, ante la similitud en la estética y en el sabor. “Vos le agregaste la diplomata arriba y eso le dio más humedad. Exquisito”, indicó el chef. El resto del jurado se sumó a la tendencia.

Attias preparó un pionono dulce, pero al igual que Andy decidió presentar solo una porción. “Tuve varios problemas: se me cortó la crema con la que iba a mezclar la pastelera para hacer la diplomata, y se me desarmó todo”, anunció antes de que el jurado probara su plato. “La masa parece más de un panqueque. Presentaste algo, y eso es importante”, expresó Betular en su devolución.

El anteúltimo en pasar fue Walas, del team de los piononos salados, pero con huevo duro y una salsa de queso, ciboulette y atún. “Es mucho más lindo por dentro que por fuera. Podrías haber trabajado más la presentación, contarle las puntas resecas y untarlo parejo; pero adentro es un carnaval de sabores. Aunque podrías haberle puesto menos anchoas”, afirmó Martitegui. ”Es agua de mar", señaló Betular, refiriéndose a la cantidad de sal.

Por último, Roccasalvo presentó su pionono salado, acompañado de tomates asados y, al igual que Attias, se atajó antes de que los jueces probaran su preparación: “Se me cortó la mayonesa y me tuve que arreglar con el queso crema”, contó la periodista. “Encuentro muy fino el pionono. Casi que desaparece en el relleno. Es muy generoso, no lo hiciste así nomás, pero pierde la gracia al no verse el espiral”, indicó De Santis. Pero Betular no estuvo de acuerdo: “Yo entro en Navidad a una rotisería, veo esto y no me compro una porción, lo pido entero”, aseguró.

Como era de esperarse, luego de deliberar, los miembros del jurado llamaron a Attias, Walas y Ventura, los más flojos de la noche, y les anunciaron que pasaban a la gala de eliminación. Después, pasaron Rodríguez, Balli y Anderson y aunque destacaron el resultado, no les alcanzó para salvarse.

Para el final quedaron los mejores: Calvo, Roccasalvo, Andy y Giardina, pero solo había un delantal blanco disponible, y quedó en manos de Momi.