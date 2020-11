Fede Bal, muy criticado por el jurado y por las redes. Crédito: Gentileza Telefe

3 de noviembre de 2020 • 01:06

La consigna no podía ser más acorde a Fede Bal, que siempre ha estado orgulloso de adornar su casa con cualquier cantidad de muñequitos, mientras maneja una lucha interna sobre superhéroes de Marvel o de DC, y se reconoce como un "eterno adolescente". El lunes de MasterChef Celebrity se trató de hacer el catering para un cumpleaños infantil, y la sonrisa de oreja a oreja del participante lo dijo todo.

Pero claro, una cosa es comerlo y, otra, prepararlo. Y en el segundo apartado no alcanza con hacer aflorar al niño anterior, también hay que ser preciso con la receta, los ingredientes y la preparación. Y ahí fue cuando Fede hizo agua.

Aunque hubo algo peor para el jurado, y fue advertir la falta de compromiso de Bal para con la prueba. Porque cuando falló la mezcla del pionono bicolor que le había tocado en suerte, Fede bajó los brazos y decidió no presentar nada, aun cuando Damián Betular le había dicho que tenía tiempo para intentarlo otra vez. "Para mí tendrías que haber empezado de cero -le dijo cuando vio al participante sin voluntad de seguir-, pero si vos querés conformarte con no presentar lo respeto. Cantidad de colorante para teñir un pionono tenés, así que lo que te falta son ganas". Como consuelo, el actor se puso a hacer en masa un Baby Yoda (personaje de la serie Star Wars: The Mandalorian), como para llevar algo a la mesa.

Al verlo resignado, Leticia Siciliani, Claudia Villafañe, Iliana Calabró y Sofía Pachano dejaron lo que estaban haciendo para darle una mano y, gracias a ellas, Fede llegó a decorar su plato con el muñeco en cuestión, y toppings multicolores. Así llegó a la mesa de examen. Como era de esperarse el jurado lo criticó severamente, arrancando por Damián que tenía ganas de decirle un par de cosas desde hacía rato: "Nunca comí, pero se me ocurre que esto debe tener la misma textura de comer Goma Eva. Ya ni siquiera te voy a decir que me enoja, porque es una actitud tuya la de darte por vencido teniendo tiempo para resolverlo. Está en vos, si tenés ganas o no".

Pero las críticas no terminaron ahí, porque comparado con las redes se podría decir que los jurados fueron benévolos. Porque los seguidores de la serie no se tomaron demasiado bien el "homenaje" a uno de sus personajes más queribles, y en Twitter arremetieron contra las imágenes de la tele. Desde alusiones a la pandemia, hasta comparaciones con Shrek o el logo de Los piojos. Una noche para el olvido, que dejó a Fede nuevamente cerca de la eliminación.